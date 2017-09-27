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青海东大肛肠医院治肛门疙瘩好不好_肛门疙瘩不只是痔疮

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2017-09-27
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核心提示：青海东大肛肠医院专家说：长小疙瘩这是每个人都可能有的情况，人的皮肤长疙瘩是很正常的现象，如果是肛门长小疙瘩是怎么回事呢？

　　青海东大肛肠医院专家说：长小疙瘩这是每个人都可能有的情况，人的皮肤长疙瘩是很正常的现象，如果是肛门长小疙瘩是怎么回事呢？有一大部分人认为和皮肤上长小疙瘩一样的，这样的想法有可能是对的，这只是有可能并不是一定，肛门长小疙瘩有很大的可能就是由一些肛门疾病引起的，比如：痔疮等。对此青海东大专家给大家来解说一下肛门长小疙瘩是由哪些肛肠疾病引起的。

　　肛门长小疙瘩可能是什么病

　　1.痔疮是一种常见的肛肠疾病，而肛门部有肿物脱出则是痔疮最常见的症状之一。出现肿物脱出症状后，患者常常会感觉肛门坠涨、肛门瘙痒、疼痛等，非常痛苦。

　　2.皮赘起初是皮肤表面的一个很小的柔软肿块。随着时间的推移，长成肉色皮块，通过一个蒂附着在皮肤表面，容易前后摆动，如果经常摩擦皮赘可能产生刺激症状，但是不疼，如果皮赘在蒂处扭转，其内部会形成血块，此时的皮赘可能变得疼痛。

　　3.肛周脓肿会感到肛门周围出现了一个小硬块或肿块，继而疼痛加剧、红肿发热、坠胀不适、坐卧不宁、夜不能眠、大便秘结、排尿不畅成里急后重等直肠刺激症状。并随之出现全身不适、精神疲惫乏力、体温升高、食欲减退、寒战高热等全身中毒症状。

　　4.疖是指发生在肌肤浅表部位感受火毒，致局部红肿、热痛为主要表现的急性化脓性疾病。可分有头疖、无头疖、蝼蛄疖、疖病等。其特点是色红、灼热、疼痛，突起根浅、肿势局限，范围多在3厘米左右，易脓、易溃、易敛。

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