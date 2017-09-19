青海东大肛肠医院看幽门螺旋杆菌吗

核心提示：青海东大肛肠医院专家称，幽门螺杆菌必须治疗，因为该病菌容易传染，也容易使人患胃病。那么，幽门螺杆菌怎么治疗呢？

青海东大肛肠医院专家讲：大家都知道幽门螺杆菌导致的危害是比较大的，为了有效降低疾病导致的危害，大家得咨询相关专家的建议，以帮助大家找到适合自己的治疗方法，那么幽门螺杆菌需要治疗吗？

青海东大医院专家指出治疗需要长期坚持。幽门螺旋菌(简称hp)是引发胃溃疡的一大原因。2005年，两位发现该菌的人获得诺贝尔奖。他们发现hp是导致胃炎、胃溃疡的细菌。hp是寄居在胃黏膜的上皮，是一种革兰氏阴性细菌，此菌感染全世界约一半的成年人，它与胃溃疡、十二指肠溃疡、胃炎等胃肠疾病均具有极大的关系。

绝大多数的感染只造成无症状的慢性胃炎，只有少数毒性较强的菌株会产生胃溃疡或十二指肠溃疡。但几乎全部的十二指肠溃疡以及多数的胃溃疡都与幽门螺旋杆菌有关。幽门螺旋杆菌的滋长需要大量的胃酸，若胃内有太多胃酸存在，就较有可能感染。

另外，幽门螺旋菌具有传染性，家庭成员中常常是一个人有胃病，其他也逐渐患上胃病。幽门螺旋菌主要是经囗感染。家庭共用饭碗、筷子和菜盘的习惯使得胃溃疡在家庭成员中极易交叉感染。当人们共用碗筷进餐时，唾液里的细菌可通过饭碗、筷子等餐具互相交叉传染、传播。因此，这也是习惯与家人共用碗筷进餐的人胃溃疡感染率和发病率较高的原因。

对此，青海东大医院专家建议，家庭成员在与家人共同吃饭时应采用分餐制，而不要共用餐具，提倡个人专碗专筷，这是有效防治幽门螺旋杆菌交叉感染胃溃疡的一个重要措施。卫生条件落后的病患通常在孩童时期就已感染，经长时间的慢性胃炎而未予治疗，胃黏膜的腺体逐渐萎缩，变成萎缩性胃炎，而后者又与胃癌的形成有关，所以加深了人们对此幽门螺旋杆菌的害怕。

因此，对于那些没有胃病，但是患有幽门螺杆菌的患者们要注意了，及时没有患胃病，也需要治疗幽门螺杆菌。

温馨提示：上述是专家给出的详细建议，要求引起大家的关注，当然幽门螺杆菌带来的危害大，想要降低疾病危害的发生，大家在把握了幽门螺杆菌需要治疗吗之后，还有必要积极咨询相关专家的建议，如此才能够降低疾病危害的发生。