宁夏哪家医院治肛门坠胀

核心提示：门坠胀容易与哪些症状混淆？ 肛管直肠疾病 1 直肠、肛窦炎症：炎症是引起肛门坠胀的主要原因之一。

门坠胀容易与哪些症状混淆？

肛管直肠疾病

1 直肠、肛窦炎症：炎症是引起肛门坠胀的主要原因之一。病程长短不一。表现为便意频繁，排便时坠胀加重，或放射至骶尾部导致酸痛坠胀，或粪便稀薄，或带有少量黏液血丝。在直肠指检时，若系直肠炎，则可见直肠中下段黏膜充血水肿，或有大量分泌物附着，或有溃疡、出血;若为肛窦炎，则病变的肛窦口充血，或有少量脓性分泌物溢出，按压此处有酸胀感。

2 直肠内脱垂：直肠内脱垂是指在排便过程中近侧直肠肠壁全层或单纯黏膜层折入远侧肠腔或肛管内，不超出肛门外缘，并在粪块排出后持续存在者。直肠内脱垂的症状以排便费时费力、肛门坠胀、便次增多、直肠排空不尽最为突出，其他常见症状有黏液血便，腹痛、腹泻，排尿异常等。

3 肛管直肠恶性肿瘤：多在病程中、晚期出现肛门坠胀。伴有便意频繁，里急后重或有脓血便，形体消瘦，倦怠乏力。指诊于肛管或直肠内触及硬性肿物，或有压痛，指套上多有脓血，有恶臭

4 肛周脓肿：起病急，且容易误诊。由于部分脓肿位置较深，病变多发生在植物神经支配的区域，疼痛常不明显，表现为坠胀、坠痛或直肠刺激症状。