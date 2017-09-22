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宁夏治疗肛门瘙痒的医院

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2017-09-22
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核心提示：一般来说，肛门瘙痒都是有以下原因引起的：　　1、肛门部皮肤病。肛门湿疹，神经性皮炎，接触性皮炎或直肠内粪便残渣附于肛门周围皮肤等，皆可引起肛门瘙痒。

　　一般来说，肛门瘙痒都是有以下原因引起的：

　　1、肛门部皮肤病。肛门湿疹，神经性皮炎，接触性皮炎或直肠内粪便残渣附于肛门周围皮肤等，皆可引起肛门瘙痒。

　　2、寄生虫病。如蛔虫，都可引起肛门瘙痒。

　　3、肛门直肠与会阴部疾病。如肛裂，肛瘘，痔疮，脱肛，肛门失禁，肛窦炎，肛乳头炎，以及尿道炎，前列腺炎，阴道炎，子宫脱出等均可因炎症刺激，肛腺分泌物增多、肛门潮湿刺激皮肤而引起肛门瘙痒。

　　肛门瘙痒怎么办？

　　1、避免不适当的自疗，不少肛门瘙痒病患者不愿到医院就诊，采取不当的自我治疗，如用热水烫洗，外用高浓度皮质类固激素或含对抗刺激药物，这些方法弊多利少，仅能有暂时抑止瘙痒，日久致使病变迁延增剧，应劝告患者停用。

　　2、注意卫生，不食或少食刺激性食物，如辛辣食品、浓茶和咖啡、烈性酒等。衣裤应宽松合体，贴身内衣以棉织品为好，注意阳光下晾晒，在室内晾晒内衣裤很难起到杀菌的作用。

　　3、用消毒棉签擦拭痒痒的部位，并保持干燥。穿衣服要宽松，停止食用可能引起过敏的食物和药物。

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