39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 宁夏康源肛肠医院 > 正文
综合
问医生

宁夏治疗大便干燥的医院

新闻文章排行榜
2017-09-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：经常便秘怎么调理　　1、规律排便时间　　对大多数人来说，最容易产生便意的时间是晨起后的30分钟内。

　　经常便秘怎么调理

　　1、规律排便时间

　　对大多数人来说，最容易产生便意的时间是晨起后的30分钟内。这个时期是结肠的活跃时刻。一天中结肠活跃期有早晨起床后、进餐后，应该在结肠活跃期及时排便。要养成定时排便的习惯，就算没有便意也要定时去蹲一蹲，时间长了就会定时出现便意了。形成的排便规律不能轻易地改变。另外值得注意的就是一次排便时间不宜过长，一般以5分钟内为宜，长时间的排便会造成肛门局部充血，易患痔疮。

　　2、随“意”而为，专心排便

　　随“意”而为，就是有便意时，就要立即去排便，不能忽视便意。如果经常忽视便意或强忍不便，粪便在肠道滞留时间过久，大便干燥，从而引起或加重便秘。排便时要专心致志，心无杂念，有些人在排便时喜欢做点其他事，如看看报纸或书、发发短信聊聊天，甚至打游戏等，殊不知这会促进或加重便秘。因为排便行为是一个神经反射的过程，而以上的行为分散了排便时的注意力，干扰了这一反射活动，使肠子蠕动不协调，增加了排便时间，甚至抑制了便意，时间久了，肛门、直肠对粪块的刺激反应就会减弱，造成或加重便秘。

　　3、改变长期久坐的习惯

　　长期坐办公室的人和长途司机等人群，由于长时间坐着工作，活动量少，胃肠蠕动也变得相对缓慢。另外，由于坐的时间比较长，盆腔以及直肠黏膜容易充血而容易引发痔疮、肛痿、肛裂等肛门直肠疾病，而患肛门直肠疾病的病人有一个共同的特点：害怕排便，对排便的恐惧常常就是发生便秘的前奏。适量的运动可以改善身体机能，有助于消化道的蠕动，促进大便的移动，从而增强便意和排便的顺畅度。

　　4、注意饮食结构的调整

　　食物不要过于精细，更不能偏食，增加膳食中的纤维素含量，如多食用糙米、玉米、小米、大麦、小麦皮（米糠）和麦粉等杂粮；蔬菜（萝卜、芹菜、韭菜、四季豆、薯类和裙带菜等）、水果（苹果、红枣、香蕉、核桃、梨等）。

　　少吃强烈刺激性助热食物，如辣椒、咖喱等调味品；忌烟酒。可多食用一些有防治便秘作用的芝麻粥、核桃仁粥、菠菜粥、红薯粥、柏子仁粥、松子仁粥等。要摄取足够水分，每天清晨空腹饮1—2杯开水或蜂蜜水，可以增加消化道水分，饭后或饭前两小时左右喝一杯酸奶。

　　5、喝足够的水

　　不要等到口渴时才喝水，此时体内已处于缺水状态，而严重的缺水会加重便秘。专家建议，少量多次地喝水，喝水次数越多越好。

　　6、腹部按摩

　　仰卧位，以腹部为中心，用自己的手掌，适当加压顺时针方向按摩腹部。每天早晚各1次，每次约10分钟。可促进肠道的蠕动，保持大便通畅。

　　7、持四步保健操

　　定期运动可使肠道肌肉有力，肠蠕动能力增强。专家教给大家四步保健操：一、练习提肛运动，肛门收缩，由于腹部有提肛肌，小腹同时收缩，便秘的病人每天三次，每次60—100下。二、按摩腹部，每次顺时针按摩腹部36下、逆时针36下，每天三次，多多益善。三、排便前，按压鼻翼两侧的迎香穴，每天10分钟。四、耳穴疗法，用手指快速捻动两个耳垂一两分钟，每天3回。

　　8、别靠泻药解决

　　一旦发生便秘时，不要滥用泻药，应首先查明原因，针对病因进行治疗。滥用通便药很容易引发肠扩张和损害肠功能，造成依赖性而加剧病情，正确合理地使用泻药必须在医生指导下进行。

　　9、笑缓解便秘

　　美国肠道学专家坎仑介绍，大笑时震动肚皮，对肠子有按摩作用，能帮助消化缓解便秘，且能缓解压力与紧张。

　　经常便秘的朋友，一定要注意以上调理事项哦。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈