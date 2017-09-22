宁夏治疗大便干燥的医院

核心提示：经常便秘怎么调理 1、规律排便时间 对大多数人来说，最容易产生便意的时间是晨起后的30分钟内。

经常便秘怎么调理

1、规律排便时间

对大多数人来说，最容易产生便意的时间是晨起后的30分钟内。这个时期是结肠的活跃时刻。一天中结肠活跃期有早晨起床后、进餐后，应该在结肠活跃期及时排便。要养成定时排便的习惯，就算没有便意也要定时去蹲一蹲，时间长了就会定时出现便意了。形成的排便规律不能轻易地改变。另外值得注意的就是一次排便时间不宜过长，一般以5分钟内为宜，长时间的排便会造成肛门局部充血，易患痔疮。

2、随“意”而为，专心排便

随“意”而为，就是有便意时，就要立即去排便，不能忽视便意。如果经常忽视便意或强忍不便，粪便在肠道滞留时间过久，大便干燥，从而引起或加重便秘。排便时要专心致志，心无杂念，有些人在排便时喜欢做点其他事，如看看报纸或书、发发短信聊聊天，甚至打游戏等，殊不知这会促进或加重便秘。因为排便行为是一个神经反射的过程，而以上的行为分散了排便时的注意力，干扰了这一反射活动，使肠子蠕动不协调，增加了排便时间，甚至抑制了便意，时间久了，肛门、直肠对粪块的刺激反应就会减弱，造成或加重便秘。

3、改变长期久坐的习惯

长期坐办公室的人和长途司机等人群，由于长时间坐着工作，活动量少，胃肠蠕动也变得相对缓慢。另外，由于坐的时间比较长，盆腔以及直肠黏膜容易充血而容易引发痔疮、肛痿、肛裂等肛门直肠疾病，而患肛门直肠疾病的病人有一个共同的特点：害怕排便，对排便的恐惧常常就是发生便秘的前奏。适量的运动可以改善身体机能，有助于消化道的蠕动，促进大便的移动，从而增强便意和排便的顺畅度。

4、注意饮食结构的调整

食物不要过于精细，更不能偏食，增加膳食中的纤维素含量，如多食用糙米、玉米、小米、大麦、小麦皮（米糠）和麦粉等杂粮；蔬菜（萝卜、芹菜、韭菜、四季豆、薯类和裙带菜等）、水果（苹果、红枣、香蕉、核桃、梨等）。

少吃强烈刺激性助热食物，如辣椒、咖喱等调味品；忌烟酒。可多食用一些有防治便秘作用的芝麻粥、核桃仁粥、菠菜粥、红薯粥、柏子仁粥、松子仁粥等。要摄取足够水分，每天清晨空腹饮1—2杯开水或蜂蜜水，可以增加消化道水分，饭后或饭前两小时左右喝一杯酸奶。

5、喝足够的水

不要等到口渴时才喝水，此时体内已处于缺水状态，而严重的缺水会加重便秘。专家建议，少量多次地喝水，喝水次数越多越好。

6、腹部按摩

仰卧位，以腹部为中心，用自己的手掌，适当加压顺时针方向按摩腹部。每天早晚各1次，每次约10分钟。可促进肠道的蠕动，保持大便通畅。

7、持四步保健操

定期运动可使肠道肌肉有力，肠蠕动能力增强。专家教给大家四步保健操：一、练习提肛运动，肛门收缩，由于腹部有提肛肌，小腹同时收缩，便秘的病人每天三次，每次60—100下。二、按摩腹部，每次顺时针按摩腹部36下、逆时针36下，每天三次，多多益善。三、排便前，按压鼻翼两侧的迎香穴，每天10分钟。四、耳穴疗法，用手指快速捻动两个耳垂一两分钟，每天3回。

8、别靠泻药解决

一旦发生便秘时，不要滥用泻药，应首先查明原因，针对病因进行治疗。滥用通便药很容易引发肠扩张和损害肠功能，造成依赖性而加剧病情，正确合理地使用泻药必须在医生指导下进行。

9、笑缓解便秘

美国肠道学专家坎仑介绍，大笑时震动肚皮，对肠子有按摩作用，能帮助消化缓解便秘，且能缓解压力与紧张。

经常便秘的朋友，一定要注意以上调理事项哦。