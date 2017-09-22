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宁夏哪家医院治疗大便干燥好

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2017-09-22
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核心提示：俗话说：“大便不通心事重重，大便一通浑身轻松。”当前受便秘困扰的人越来越多，10％－15％的成年人常发生便秘。

　　俗话说：“大便不通心事重重，大便一通浑身轻松。”当前受便秘困扰的人越来越多，10%-15%的成年人常发生便秘。从医学角度讲，便秘并不只是指大便“干燥”的意思，还包括排便次数减少（每周少于3次），或粪质坚硬，排出困难；或感觉排便过于费力或者排便不净。便秘可总结为“三太”，即太少、太硬、排出太困难。

　　造成便秘原因：

　　1.不良的饮食习惯

　　由于进食量不多或食物过于精细，在饮食中缺乏蔬菜和含高纤维素食物如谷类、豆类；含有“麸”的粗粮已经不能登上现代家庭的餐桌，而以肉制品、奶类、甜点为主。由于食物过于精细或没有足够的食物纤维摄入，以致造成人体内食物残渣太少，大便量少，结肠的蠕动不能有效推动大便前移，从而会引起便秘。

　　2.过分依赖泻药等手段帮助排便

　　有些人一天不排便或大便偏干燥，就迫不及待地用泻药帮助排便，经常服用泻药，久而久之对其产生药物依赖和耐受，可造成直肠反射敏感性下降，以致虽有粪便进入，而不足以引起有效的神经冲动，使排便反射不能兴奋而引起便秘。

　　3.不良的生活习惯

　　不良的生活习惯造成脱水或饮水量不足，由于机体失水而抑制便意及排便反射，拖延排便时间，使粪便在肠道内滞留时间过久而干燥，出现便秘。久坐、缺乏锻炼使体内的肠蠕动不足，或持续高度的精神紧张状态等，也可造成结肠的蠕动失常和痉挛性收缩而引起便秘。

　　4.某些疾病的影响

　　全身衰弱性疾病；肛门疾患（痔疮、肛裂等）所引起的局部疼痛；结肠病变如肿瘤、炎症、狭窄或憩室病等；截瘫、偏瘫、多发性硬化、脑血管或脊髓病变；甲状腺功能低下；高钙血症、低钾血症、利尿剂所引起的脱水；糖尿病，尿毒症等均可引起便秘。

　　5.不良的排便习惯，人为抑制便意

　　绝大多数人都有过这样的经历：有便意时，因为手头上有急事儿，暂时忍住了，可等事情完成了，便意也没了，自然就不去排便了。这种情况反复出现，时间久了，直肠和肛门就对粪块的刺激敏感性降低，耐受了，便秘就找上门了。

　　便秘对身体有什么危害呢？

　　有些人对便秘不以为然，认为便秘是小事，无关紧要。其实，便秘会在无意间对我们的身体进行损伤，其危害是不能轻视的。

　　1.影响美容：便秘的粪块产生大量的毒素，易致痤疮、面部色素沉着等；

　　2.产生体臭、口臭；

　　3.影响食欲：食之无味；

　　4.导致精神衰弱、失眠；

　　5.诱发癌症：便秘时在肠内聚集的毒素可以诱发结肠癌、直肠癌等；

　　6.胆结石：由于便秘者的胆固醇排泄受阻，易在胆囊中沉积形成胆结石；

　　7.痔疮：便秘者在排便时要使劲屏气，日长时久肛门周围血管压力增加，肛周血循环不良，容易发生静脉曲张，引起痔疮和痔疮出血。

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