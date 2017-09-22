宁夏哪家医院治疗肛门瘙痒好

核心提示：“天气热，屁股痒痒．．．．．”有的人总是会不自觉搔抓屁股眼，这个不雅动作十分毁人形象。

“天气热，屁股痒痒.....”有的人总是会不自觉搔抓屁股眼，这个不雅动作十分毁人形象。

需要引起重视的是，引起肛周瘙痒的疾病很多，肛瘘、直肠炎症、肛窦炎、肛周湿疹、神经性皮炎、细菌、霉菌或寄生虫(蛲虫)引起的感染，肾功能衰竭、糖尿病等都可能引发，而卫生情况不良、屁股经常处于温暖潮湿的环境、内裤没有晒干、饮食不耐受和精神心理等因素也有可能成为肛周瘙痒的诱因。