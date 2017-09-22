宁夏哪家医院治疗肛门瘙痒好

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核心提示：“天气热，屁股痒痒．．．．．”有的人总是会不自觉搔抓屁股眼，这个不雅动作十分毁人形象。
“天气热，屁股痒痒.....”有的人总是会不自觉搔抓屁股眼，这个不雅动作十分毁人形象。
需要引起重视的是，引起肛周瘙痒的疾病很多，肛瘘、直肠炎症、肛窦炎、肛周湿疹、神经性皮炎、细菌、霉菌或寄生虫(蛲虫)引起的感染，肾功能衰竭、糖尿病等都可能引发，而卫生情况不良、屁股经常处于温暖潮湿的环境、内裤没有晒干、饮食不耐受和精神心理等因素也有可能成为肛周瘙痒的诱因。
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肛门痒是一种常见的肛肠疾病，同时也是一种非常折磨人的疾病。肛门瘙痒患者，白天通常无瘙痒症状，到了夜间瘙痒却会加剧，让人忍不住用手挠抓，夜不能寐……
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