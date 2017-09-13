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南宁男性患上腹股沟疝的危害

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2017-09-13
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核心提示：疝气即人体内某个脏器或组织离开其正常解剖位置，通过先天或后天形成的薄弱点、缺损或孔隙进入另一部位。常见的疝有脐疝，腹股沟直疝、斜疝，切口疝、手术复发疝、白线疝、股疝等。最常见的就是腹股沟疝，那么腹股沟疝的危害有哪些呢？

　　疝气即人体内某个脏器或组织离开其正常解剖位置，通过先天或后天形成的薄弱点、缺损或孔隙进入另一部位。常见的疝有脐疝，腹股沟直疝、斜疝，切口疝、手术复发疝、白线疝、股疝等。最常见的就是腹股沟疝，那么腹股沟疝的危害有哪些呢？

　　南宁男性患上腹股沟疝的危害主要有：

　　1、首先影响患者的消化系统，从而出现下腹部坠胀、腹胀气、腹痛、便秘、营养吸收功能差、易疲劳和体质下降等症状。

　　2、由于腹股沟与泌尿生殖系统相邻，所以老年患者易出现尿频、尿急、夜尿增多等膀胱或前列腺疾病。

　　3、小孩则可因疝气的挤压而影响睾丸的正常发育；而中青年患者则易导致性功能障碍。

　　4、还由于疝囊内的肠管或网膜易受到挤压或碰撞引起炎性肿胀，致使疝气回纳困难，导致疝气嵌顿，以及肠梗阻、肠坏死、腹部剧痛等危险情况。

　　以上就是今天的全部内容，希望对广大男性朋友有帮助，腹股沟疝的危害有很多，因此我们建议患者及时的到正规医院进行检查和治疗，以免造成更大的伤害。如果您还有什么疑问，想了解更多有关疾病的知识，可以点击咨询24小时在线专家，专家会根据您的身体状况提出建议，与专家一对一免费交流，在线预约来院就诊无需排队，更方便更贴心。

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