南宁男性应该怎么预防阴虱

核心提示：阴虱病是虱病的一种，是由寄生在人体阴毛和肛门周围体毛上的阴虱叮咬附近皮肤，而引起瘙痒的一种皮肤接触性传染性寄生虫病。通常由性接触传播为主，常为夫妇共患，因此在治疗的时候一定要夫妻同治，那么男性为了摆脱阴虱的困扰，应该怎么预防呢？

阴虱病是虱病的一种，是由寄生在人体阴毛和肛门周围体毛上的阴虱叮咬附近皮肤，而引起瘙痒的一种皮肤接触性传染性寄生虫病。通常由性接触传播为主，常为夫妇共患，因此在治疗的时候一定要夫妻同治，那么男性为了摆脱阴虱的困扰，应该怎么预防呢？

阴虱的预防方法如下：

1.控制传染源

如发现阴虱患者除及时治疗外，还应追踪传染来源，特别是对其性伴侣，应予以检查治疗。对患者使用的衣物、床上用品和污染物应煮沸灭虱或用熨斗熨烫。夫妻双方若有一人染病，通常会传染给另一个，患病后夫妻二人同时治疗检查。要同时检查有否其他性传播性疾病的存在，以便同时治疗。

2.切断传播途径

预防阴虱病首先是要杜绝卖淫嫖娼和性乱，还要搞好个人卫生，首先要避免不洁性交。因为本病的主要传播途径是由于不洁性交引起的。

3.注意个人卫生

出差旅行时，不用公用浴巾，不穿他人内裤，不与他人共用卧具。讲究卫生，勤洗浴。日常生活中要经常对毛巾、床单、内衣裤进行煮沸清洗，日晒杀菌；对马桶、浴巾等公共物品进行消毒，尽量使用蹲式厕所。

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