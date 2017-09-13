39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 南宁曙光医院 > 正文
综合
问医生

南宁男性应该怎么预防阴虱

新闻文章排行榜
2017-09-13
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：阴虱病是虱病的一种，是由寄生在人体阴毛和肛门周围体毛上的阴虱叮咬附近皮肤，而引起瘙痒的一种皮肤接触性传染性寄生虫病。通常由性接触传播为主，常为夫妇共患，因此在治疗的时候一定要夫妻同治，那么男性为了摆脱阴虱的困扰，应该怎么预防呢？

　　阴虱病是虱病的一种，是由寄生在人体阴毛和肛门周围体毛上的阴虱叮咬附近皮肤，而引起瘙痒的一种皮肤接触性传染性寄生虫病。通常由性接触传播为主，常为夫妇共患，因此在治疗的时候一定要夫妻同治，那么男性为了摆脱阴虱的困扰，应该怎么预防呢？

　　阴虱的预防方法如下：

　　1.控制传染源

　　如发现阴虱患者除及时治疗外，还应追踪传染来源，特别是对其性伴侣，应予以检查治疗。对患者使用的衣物、床上用品和污染物应煮沸灭虱或用熨斗熨烫。夫妻双方若有一人染病，通常会传染给另一个，患病后夫妻二人同时治疗检查。要同时检查有否其他性传播性疾病的存在，以便同时治疗。

　　2.切断传播途径

　　预防阴虱病首先是要杜绝卖淫嫖娼和性乱，还要搞好个人卫生，首先要避免不洁性交。因为本病的主要传播途径是由于不洁性交引起的。

　　3.注意个人卫生

　　出差旅行时，不用公用浴巾，不穿他人内裤，不与他人共用卧具。讲究卫生，勤洗浴。日常生活中要经常对毛巾、床单、内衣裤进行煮沸清洗，日晒杀菌；对马桶、浴巾等公共物品进行消毒，尽量使用蹲式厕所。

　　以上就是今天的全部内容，希望对广大男性朋友有帮助，如果您还有什么疑问，想了解更多有关疾病的知识，可以点击咨询24小时在线专家，专家会根据您的身体状况提出建议，与专家一对一免费交流，在线预约来院就诊无需排队，更方便更贴心。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈