南宁男性应该怎么治疗阴虱

核心提示：阴虱是一种寄生于人体表皮的一种寄生虫病，通常的形态是虫卵，传染性极强，可以通过皮肤接触直接传播，一般是由于患者或其配偶有不洁性接触史，或发病前在外住宿而患病，患者会出现瘙痒等症状，严重的影响了男性的正常工作生活，那么南宁男性应该怎么治疗阴虱？

阴虱是一种寄生于人体表皮的一种寄生虫病，通常的形态是虫卵，传染性极强，可以通过皮肤接触直接传播，一般是由于患者或其配偶有不洁性接触史，或发病前在外住宿而患病，患者会出现瘙痒等症状，严重的影响了男性的正常工作生活，那么南宁男性应该怎么治疗阴虱？

1.治疗原则

早期诊断，及时治疗；治疗方案须个体化；规则治疗并随访；追查传染源，进行检查和治疗；性伴侣应同时进行检查和治疗。

2.治疗方案

理想的治疗药物应能同时有效杀灭阴虱成虫和虫卵。治疗前应让患者剃去阴毛，同时应将内衣、床单和被褥等用开水浸泡杀虫。

（1）一般疗法 剃除阴毛，内衣、内裤、月经带及洗浴用具应煮沸消毒，保持清洁卫生。患者应避免性生活，以免传染他人。因为阴毛是阴虱寄生的地方，没有阴毛阴虱将失去它所需要的寄生地。为了完全治疗，一般要求将阴毛剃去，并焚烧，以消灭阴虱赖以生存的环境。此外，阴虱的爪十分有力，它往往紧紧地抓住毛干，不易分离，故剃去阴毛是必要的治疗。

（2）药物治疗 可以选用林旦洗剂、香波或霜剂；马拉硫磷洗剂；扑灭司林；硫磺软膏；25%苯甲酸苄酯乳剂等，都具有杀灭阴虱成虫和虫卵的作用。若瘙痒剧烈可用抗组胺剂以缓解瘙痒。如继发细菌感染则应用抗生素。

3.治疗标准

患者在首次治疗后4～7天应作随访，症状消失、体检无虱及虫卵，即可判愈。有时瘙痒可持续一段时间，主要是由于变态反应所致，可予以对症处理，但不影响判愈。预后良好。

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