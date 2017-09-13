39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 南宁曙光医院 > 正文
综合
问医生

南宁男性应该怎么治疗阴虱

新闻文章排行榜
2017-09-13
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：阴虱是一种寄生于人体表皮的一种寄生虫病，通常的形态是虫卵，传染性极强，可以通过皮肤接触直接传播，一般是由于患者或其配偶有不洁性接触史，或发病前在外住宿而患病，患者会出现瘙痒等症状，严重的影响了男性的正常工作生活，那么南宁男性应该怎么治疗阴虱？

　　阴虱是一种寄生于人体表皮的一种寄生虫病，通常的形态是虫卵，传染性极强，可以通过皮肤接触直接传播，一般是由于患者或其配偶有不洁性接触史，或发病前在外住宿而患病，患者会出现瘙痒等症状，严重的影响了男性的正常工作生活，那么南宁男性应该怎么治疗阴虱？

　　1.治疗原则

　　早期诊断，及时治疗；治疗方案须个体化；规则治疗并随访；追查传染源，进行检查和治疗；性伴侣应同时进行检查和治疗。

　　2.治疗方案

　　理想的治疗药物应能同时有效杀灭阴虱成虫和虫卵。治疗前应让患者剃去阴毛，同时应将内衣、床单和被褥等用开水浸泡杀虫。

　　（1）一般疗法 剃除阴毛，内衣、内裤、月经带及洗浴用具应煮沸消毒，保持清洁卫生。患者应避免性生活，以免传染他人。因为阴毛是阴虱寄生的地方，没有阴毛阴虱将失去它所需要的寄生地。为了完全治疗，一般要求将阴毛剃去，并焚烧，以消灭阴虱赖以生存的环境。此外，阴虱的爪十分有力，它往往紧紧地抓住毛干，不易分离，故剃去阴毛是必要的治疗。

　　（2）药物治疗 可以选用林旦洗剂、香波或霜剂；马拉硫磷洗剂；扑灭司林；硫磺软膏；25%苯甲酸苄酯乳剂等，都具有杀灭阴虱成虫和虫卵的作用。若瘙痒剧烈可用抗组胺剂以缓解瘙痒。如继发细菌感染则应用抗生素。

　　3.治疗标准

　　患者在首次治疗后4～7天应作随访，症状消失、体检无虱及虫卵，即可判愈。有时瘙痒可持续一段时间，主要是由于变态反应所致，可予以对症处理，但不影响判愈。预后良好。

　　以上就是今天的全部内容，希望对广大男性朋友有帮助，如果您还有什么疑问，想了解更多有关疾病的知识，可以点击咨询24小时在线专家，专家会根据您的身体状况提出建议，与专家一对一免费交流，在线预约来院就诊无需排队，更方便更贴心。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈