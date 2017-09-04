南宁男性做完包皮手术后的注意事项

核心提示：包皮手术是治疗包皮过长、包茎的一种治疗方法，很多人都是为了避免以后会发生更大的危害而选择去做包皮手术，但是在这里专家提醒，包皮手术虽然重要，但是包皮手术后是护理工作也很重要，下面我们就来看看男性做完包皮手术后有什么注意事项吧。

包皮手术是治疗包皮过长、包茎的一种治疗方法，很多人都是为了避免以后会发生更大的危害而选择去做包皮手术，但是在这里专家提醒，包皮手术虽然重要，但是包皮手术后是护理工作也很重要，下面我们就来看看男性做完包皮手术后有什么注意事项吧。

1.术后伤口会有轻微疼痛及瘀肿的情形，应定时服用止痛药，约 7～10天后即可。

2.伤口愈合前，应定期回诊追踪复查。

3.术后伤口请保持清洁干燥，勤换内裤，小便时小心不要弄湿纱布，弄湿了请及时更换纱布。

4.期间不要过性生活，也不要接触可以使阴茎勃起的人事物，若有阴茎勃起的状况时，请用一手护伤口，一手用力捏痛龟头，让阴茎自然消退，以免伤口裂开，基本在手术一个月后，病患可以恢复性生活。

5.若伤口肿痛出血，可以局部冷敷加压止血，若出血严重时，则应立即回院就诊。

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