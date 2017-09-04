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南宁男性做完包皮手术后的注意事项

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2017-09-04
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核心提示：包皮手术是治疗包皮过长、包茎的一种治疗方法，很多人都是为了避免以后会发生更大的危害而选择去做包皮手术，但是在这里专家提醒，包皮手术虽然重要，但是包皮手术后是护理工作也很重要，下面我们就来看看男性做完包皮手术后有什么注意事项吧。

　　包皮手术是治疗包皮过长、包茎的一种治疗方法，很多人都是为了避免以后会发生更大的危害而选择去做包皮手术，但是在这里专家提醒，包皮手术虽然重要，但是包皮手术后是护理工作也很重要，下面我们就来看看男性做完包皮手术后有什么注意事项吧。

　　1.术后伤口会有轻微疼痛及瘀肿的情形，应定时服用止痛药，约 7～10天后即可。

　　2.伤口愈合前，应定期回诊追踪复查。

　　3.术后伤口请保持清洁干燥，勤换内裤，小便时小心不要弄湿纱布，弄湿了请及时更换纱布。

　　4.期间不要过性生活，也不要接触可以使阴茎勃起的人事物，若有阴茎勃起的状况时，请用一手护伤口，一手用力捏痛龟头，让阴茎自然消退，以免伤口裂开，基本在手术一个月后，病患可以恢复性生活。

　　5.若伤口肿痛出血，可以局部冷敷加压止血，若出血严重时，则应立即回院就诊。

　　以上就是今天的全部内容，相信大家也了解了，如果您还有什么疑问，想了解更多有关疾病的知识，可以点击咨询24小时在线专家，专家会根据您的身体状况提出建议，与专家一对一免费交流，在线预约来院就诊无需排队，更方便更贴心。

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