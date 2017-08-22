到底该不该割包皮？你说了不算！

核心提示：之前有个小伙伴跟我吐槽说，不想割包皮，原因是做了手术之后会留下难看的伤疤，给他说过包皮诸多的危害后，还是坚持己见不割就是不割。不知道大家伙有没有这个困扰？

之前有个小伙伴跟我吐槽说，不想割包皮，原因是做了手术之后会留下难看的伤疤，给他说过包皮诸多的危害后，还是坚持己见不割就是不割。不知道大家伙有没有这个困扰？

包皮，男性都知道，是覆盖在丁丁外面的皮肤反摺在头部上面的部份。

包皮分为两种，只覆盖了部分头部，没没过尿道外口的是“包皮过长”，另一种是包皮口狭窄，不然就是包皮跟丁丁头粘连在一起，不能上翻露出尿道口或丁丁头的，医学上称为“包茎”。个人认为，有包皮的丁丁不一定难看，但包茎真的好难看。

然后丁丁头部下面有呈环状缩小部位的叫做“冠状沟”。在冠状沟附近的皮肤里有许多皮脂腺，分泌一种具有臭味的分泌物，呈黄白色泥状，称为“包皮垢”，一种很脏很脏的东西。

有数据显示，在我国成年男子中，包皮过长者占29%，包茎者占9%。割包皮是包皮环割手术，就是指把丁丁上多出来不的皮肤用外科手术割除。

【包皮到底该不该割呢？】

(1)首当其冲的是包皮过长妨碍丁丁发育，不只丁丁不能长大，在包皮的包裹下丁丁会更敏感，容易早泄。那丁丁小又射得早，自然会影响到性生活的和谐。呐，五分钟都不到，人家性致都还没来呢，你就完事了，请你走好，不送。

(2)包皮内丰富的皮脂腺分泌出大量的皮脂分泌物不能排出，又跟尿中的沉淀物合成乳酪状奇臭的“包皮垢”，适宜细菌生长，容易致使丁丁发炎。病菌通过尿道还可以造成尿路感染。发生在尿道口的炎症，愈合后可引起尿道口狭小，造成排尿困难。呐，如果长期排尿困难就严重了喔，肾脏的功能也会受到损害。

(3)有科学研究表明，包皮垢是一种致癌物质，据调查，85%-95%的阴茎jing癌患者，都是包茎或包皮过长。

(4)米国疾病控制和预防中心认为，有包皮的男性中约20%携带人乳头瘤病毒(HPV)，而人乳头瘤病毒被认为是导致女性宫颈癌的重要原因。所以，从某种意义上说，你的包皮不仅影响着你的健康，也影响着你伴侣的健康。

看到以上的危害，想必小伙伴们心中也有了自己的想法。当然，有包皮的仁兄割与不割都有自己的理由。