尖锐湿疣严重了有什么症状

核心提示：1、损害发生在口腔或咽喉部者可有进食困难、吞咽困难、声音嘶哑等尖锐 湿疣的症状，严重者可因尖锐湿疣损害堵塞气 管导致窒息而死亡，尤其在婴幼儿尖锐湿疣患者中容易发生。

1、损害发生在口腔或咽喉部者可有进食困难、吞咽困难、声音嘶哑等尖锐 湿疣的症状，严重者可因尖锐湿疣损害堵塞气 管导致窒息而死亡，尤其在婴幼儿尖锐湿疣患者中容易发生。

2、女性 尖锐 湿疣症状尖锐湿疣的症状还有若损害发生在女性宫颈、阴道壁、阴道口、尿道口或男性龟头、包皮、尿道口等部位，在性交后或损害被磨擦后可引起出血，也可引起疼痛。

3、男性 尖锐 湿疣初期症状、在男性可有射精带血。此外，尖锐湿疣发生在尿道内还可出现尿频、尿急、尿痛、尿流曲线改变等。若尿道内病变严重累及膀胱者可发生双侧输尿管阻塞而造成肾感染、肾功 能不全。损害波及盆腔者可造成肠 梗阻、下肢水肿。

男性尖锐湿疣

尖锐湿疣发病最常部位主要是发生在男女性外生殖器及肛周外部皮肤，以男性的冠状沟、包皮系带及女性后联合、小阴唇内侧较为常见，也可见于阴道及宫颈，生殖器以外的部位偶可发生。尖锐湿疣症状初发损害为小而柔软的淡红色丘 疹，渐发展增多、增大，相互融合可形成乳头瘤样、菜 花样、鸡冠样等不同形态的赘生物。一般无明显自觉症状，如有破溃及继发感染可伴有疼痛，阴道和宫颈的损害可表现为白带增多或性交后出血。

4、尖锐湿疣的症状有损害发生在尿道内，患者可有尿道不适感表现，可出现溢尿、肉眼血 尿，有分泌物自尿道排除，尿道堵塞感，排尿不畅或有排尿困难。这些症状在男性较女性明显。