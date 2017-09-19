核心提示：尖锐湿疣来说是与艾滋病完全不同的两种疾病，尖锐湿疣是感染HPV病毒所造成的，而艾滋病是感染HIV病毒所致，两种是有本质上的不同。

尖锐湿疣来说是与艾滋病完全不同的两种疾病，尖锐湿疣是感染HPV病毒所造成的，而艾滋病是感染HIV病毒所致，两种是有本质上的不同。

它们虽然都是属于性病，并且都是病毒性感染，但是对于尖锐湿疣来讲只是表面起湿疣内含病毒而已，并且这种疾病容易传染且容易复发。但是只要治好以后基本没什么问题，而艾滋病就不同了，艾滋病是会通过体液进行传播，像血液、精液、乳液等，会通过各种形式进行传播，并且艾滋病如今基本属于绝症，它会将人体的免疫系统完全破坏，使人最后感染各种疾病而死。

尖锐湿疣较为常见，主要通过性接触传播。损害初起为细小淡红色丘疹，以后逐渐增大增多，单个或群集分布，湿润柔软，表面凹凸不平，呈乳头样、鸡冠状或菜花样突起。红色或污灰色。根部常有蒂，且易发生糜烂渗液，触之易出血。皮损裂缝间常有脓性分泌物郁积，致有恶臭，且可因搔抓而引起继发感染。本病常无自觉症状，部分病人可出现异物感、痛、痒感或性交痛。直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血、里急后重感。

艾滋病一般初期的症状如同普通感冒、流感样，可有全身疲劳无力、食欲减退、发热等，随着病情的加重，症状日见增多，如皮肤、黏膜出现白念球菌感染，出现单纯疱疹、带状疱疹、紫斑、血疱、淤血斑等;以后渐渐侵犯内脏器官，出现原因不明的持续性发热，可长达3～4个月;还可出现咳嗽、气促、呼吸困难、持续性腹泻、便血、肝脾肿大、并发恶性肿瘤等。