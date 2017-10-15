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南京割包皮的费用 手术费用清单

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2017-10-15
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核心提示：　　南京割包皮的费用　手术费用清单。包皮过长是男性之中较为常见的一种男科疾病，对男性的心理生理有很大的影响，由于对包皮过长的不了解，所以有的患者对于包皮过长没有进行及时的治疗，造成了更大的危害，那么，男性包皮过长都有什么危害呢？

　　南京割包皮的费用 手术费用清单。包皮过长是男性之中较为常见的一种男科疾病，对男性的心理生理有很大的影响，由于对包皮过长的不了解，所以有的患者对于包皮过长没有进行及时的治疗，造成了更大的危害，那么，男性包皮过长都有什么危害呢？

　　包皮过长的危害

　　1、包皮过长的危害严重莫过于导致男性不育了，所以男性应该对包皮过长的治疗加以重视。由于包皮垢感染导致的前列腺炎，会对精液中精子的活动力和精液的粘稠度造成影响，严重者甚至会造成不育。

　　2、包皮过长会导致包皮龟头炎出现，而包皮龟头炎容易导致前列腺炎、睾丸炎、附睾炎、输精管等相关器官的炎症发生。如果没能够进行及时的、有效的治疗，相互交叉感染，对男性朋友们的生殖健康会造成很大的伤害。

　　3、包皮问题导致的包皮炎症反复发作，易导致龟头与包皮相粘连，使阴茎的勃起程度受到限制，进而会引起性交疼痛，这不仅会造成夫妻间性生活的不和谐，还会导致男性对性生活失去信心，导致性功能障碍。

　　4、一些严重性的包皮过长患者包皮口十分的狭窄，严重阻碍了尿液排出，患者长期排尿困难会造成尿液返流，严重的甚至会损害肾脏功能;包皮过长患者还可能会通过性交将一些包皮垢带入到性伴侣的阴道之内，诱发妇科炎症。

　　5、因为包皮内部空间有限，有限的空间会阻碍阴茎的正常生长和发育，从而导致阴茎的发育不良，出现阴茎短小情况出现，长期受到包皮垢的影响和刺激，甚至有可能癌变。

　　南京包皮过长去哪里看

　　南京京科医院男科拥有着一支专门研究包皮过长疾病治疗事业的专业医生队伍。他们多年来对各类常见和疑难包皮过长疾病采取对症、对型、内外、中西结合的治疗方法，使包皮过长疾病的治疗，达到快速有效的理想效果。

　　南京京科医院男科还引进了国内外的先进男科诊疗设备。先后引进法国梅里埃病菌检测系统、美国的沃尔曼前列腺诊疗系统、爱能性细胞激活治疗仪、PGH泌尿生殖感染治疗系统等62套156台尖端男科诊疗设备。

　　南京割包皮的费用 手术费用清单。温馨提示：南京京科医院男科实行出院清单制，每位患者出院时，都会得到一份住院期间的费用清单详细记录每一项收费情况，让患者有据可查。医院实行药品价格公示制，各收费窗口和各病区护士站对常用医疗药品的收费价格实行公示。

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