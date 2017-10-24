一份感情遭遇了暴风雨，无痛人流在所难免，那么，到底哪家医院做人流好？不如选择众多女性信任的南京京科医院。医院不仅设备、技术、手术环境有保障，而且医生都是聘请的有几十年手术经验的。可以很好的避免手术过程中出现任何差错，保护子宫不留下任何后遗症，深受女性的亲睐！

人流手术虽然不是一种非常大的手术，但是给女性造成的危害可不小。女性在人流手术后，一般身体都会感到很虚弱、乏力。甚至可能会诱发出很多疾病。因此，女性人流术后一定要了解日常的注意事项，积极的做好保健措施。

一、无痛人流术后多久可以洗头？

专家指出，无痛人流术后可以洗头，但一定要注意使用温热水，注意不受风寒、不用冷水冲凉。同时还应该禁止盆浴，平时多注意休息，不做重的体力活等。

二、无痛人流术后还应注意些什么？

1、无痛人流术后应注意休息，保证充足的睡眠，避免过重的体力劳动。

2、术后还应注意补充身体的营养，多吃些富含营养的食物，像富含蛋白质的食物，鸡蛋、肉、鱼等，帮助身体尽快恢复健康。同时要注意术后的7-10天内不食冷饮，一月内忌食辛辣食物。

3、注意保持外阴的清洁，勤换卫生用品。术后两周内在阴道流血未干净前不要坐浴。

4、术后一个月内应禁止性生活，防止出现生殖器官感染。若有发热、腹痛或阴道分泌物有异常气味，一定要及时到医院就诊。

以上为各位介绍了女性人流术后该注意什么，人流术后有很多事项需要女性了解。比如很多人认为做完人流手术后是不可以洗头的。但是，事实是可以洗头的，只是不可以用冷水洗，应该用温水洗，这样就没什么危害了。

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