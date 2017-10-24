对于很多女性来说，人流只是一时的权宜之计，只是怀孕的时间与她们计划的有所不同，并不代表以后就不要孩子了，为了维护住自己的生育能力，需要选择一家专业医院。南京京科妇科为了维护女性安全，针对性的引进安全、无痛的保宫无痛人流术，可视技术让手术更准确，避免对于子宫的无辜伤害，维护住女性的生育能力。

有些女性不想生孩子，就选择做人流手术。人流手术前的6个小时，手术者不能进食任何东西，包括水也不能喝。术前需要做的准备工作有很多，一些常规检查不能少。患者在术前最重要的是放松心情，不要紧张。

怀孕意味着什么？意味着你要当妈妈了，想想一个小小的生命从此诞生了，也确实很幸福。但紧接着的烦恼也随之而来，怀孕意味着你将要怀胎十月，在这段时间里你面临着身材走样、长满色斑的情况，不少爱美的女性望而却步了，她们选择做人流手术，不想因为宝宝影响自己的美丽一生。那么，人流手术前需要注意什么呢？手术前不能吃的东西有哪些？

手术当天，人流的女性应该空腹，不要吃任何食物，包括水，患者都不能进食。手术前的一周，患者还处于怀孕阶段，因此在饮食上也要多注意，吃清淡的食物，不要吃生冷刺激性的食物，多吃新鲜的水果和蔬菜，补充需要的维生素。

在做无痛人流手术前，必须做相关的检查，让医生对自己的身体有一定的了解。首先要做尿妊娠实验、B超检查，从而确定患者是否是宫内妊娠、妊娠的大小，如实向医生说明以前有无怀孕史。如果患者有用药过敏，术后需带避孕环者，必须把实情告知医生，以免在手术时产生紧急情况，危及生命。患者除了要做上面的两种检查之外，还要做心电图、白带常规、血尿等常规检查;。

做人流手术前，患者一周内不能进行房事。手术的前一天要洗澡更衣，更换干净的内裤，以防阴道炎症和感冒。手术当天患者要穿宽松的裤子，同时自备卫生巾。虽然说人流手术已经很普遍了，但手术让亲人陪伴在左右，任何手术都是有风险的，麻醉师要向亲属讲明可能发生的事情。

如果患者在手术前测得两次体温高于37.5摄氏度者，应暂缓手术。或者遇到其他突发疾病的，也当暂缓手术。做人流手术的患者，一定要放松心情，不要紧张，既然选择做人流，就要勇敢的面对这件事。术后好好保养自己是最重要的。

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