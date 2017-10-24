现在很多意外怀孕的女性宁愿选择去小诊所做人流，也不愿意去大医院进行治疗，就是昂贵的人流费用让他们望而却步。其实，无痛人流，南京京科医院是更好的选择！作为南京女性公认的有爱心的无痛人流医院，南京京科不仅有安全的人流技术、经验丰富的人流医师、和安全无菌的手术室，更有各种“爱心套餐”供女性选择，让女性不再为价格而担忧！

无痛人流手术术后护理要注意观察身体情况，比如，一般来说，做完无痛人流手术后，阴道都会发生出血的情况，但时间不会超出一个星期，如果术后一周后还出现出血的情况，那就要考虑是术后感染的问题，就需要立刻就医。下面，小编将会为大家介绍无痛人流手术的术后护理注意事项。

注意项目一、注重生殖的健康。

在流产之后要注意外阴卫生，禁止违例性交。流产之后有一个恢复的进程，术后子宫口还没有闭合，子宫内膜也需求修正，通常需求一个月的时刻。若是不遵从大夫的吩咐，流产后不注意坚持外阴部的卫生，或过早再次进行性生活，很简单给女人生殖系统形成更大的损伤。流产之后所用的卫生巾等用品要卫生，内裤要勤洗勤晒勤换，术后半月之内不行坐浴，避免被污染的水进入阴道，发作感染。

注意项目二、防止再次怀孕。

大多数女性认为流产之后是很安全的，常常在流产之后不久进行性生活，结果又发生了怀孕，给身体形成更大的损伤，这样的状况在现实生活中的比较常见的，有的女孩流产不久再次流产，这样对身体的伤害很大。

注意项目三、确保身体的康复。

人流术后应卧床歇息2到3天，不要做剧烈活动，不可受凉，不宜吃生冷、影响的食物，不宜生气、劳累，在人流后半月内不要从事重体力劳作，更不能下冷水劳作。流产后应该恰当添加养分，增强机体对疾病的抵抗力，推进受损器官的提前修正。人流术之后，恰当添加养分，多吃一些鱼类、肉类、蛋类、豆类制品等蛋白质丰厚的食物，多吃一些富含维生素的新鲜蔬菜，以加速身体的恢复。有人会问做完人流能吃水果吗？当然可以但是要适量。

专业妇科医生表示，虽然无痛人流手术经过这些年的发展，技术上已经极为完善，但手术中也可能会因为某些原因对患者的生殖系统造成损伤，就会影响生育功能。所以，患者在选择医院时一定要谨慎，了解清楚医院的情况，再决定。

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