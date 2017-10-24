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南京哪家做无痛人流好

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2017-10-24
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　　生活水平的提高，让更多的人都追求好的，对于人流也不例外，女性都希望为自己选择一家好的人流医院，安全解除意外。而南京京科妇科就是众多意外怀孕的女性放心的选择，医院汇聚权威的人流专家亲自操作手术，并根据女性的状况制定的人流方案，同时选取最安全的人流技术做保障，带给女性更为安全的人流体验。

　　无痛人流是解决女性以外怀孕的的办法，生活中我们都有听说过该手术，但是对于手术过程想必大家都不是太了解，提前了解手术过程对于患者来说会减少很多心理恐惧，那么下面我们一起去了解一下手术全过程！

　　无痛人流过程？专家解释称，在手术之前，正规医院应该对孕妇进行术前检查，如包括血常规、尿检、B超、心电图、白带常规等。通过这些检查可知是否患有全身性疾病、是否是宫外孕、有无妇科炎症，并且可以准确判断孕囊大小和位置等，增加手术的安全性。

　　无痛人流手术全过程

　　1、手术者应穿清洁工作衣，戴帽子、口罩，洗手并戴无菌手套。

　　2、受术者取刮宫位(膀胱截石位)。

　　3、外阴盖以无菌孔巾。

　　4、详细复查子宫位置、大小及附件。

　　5、用窥阴器扩开阴道，拭净阴道内积液，暴露出子宫颈，在宫颈及颈管消毒后，用宫颈钳钳夹宫颈前唇或后唇。

　　6、用探针依子宫方向探测宫腔深度。

　　7、用宫颈扩张器以执笔式逐号轻轻扩张宫口(扩大程度比所用吸管大半号到1号)。

　　8、吸引宫腔

　　温馨提示：通过以上介绍大家应该对无痛人流的手术过程都有所了解了，过程是比较繁琐的，但是只有这样才能确保手术的安全性。建议大家认真了解一下，以备不时之需，同时也希望广大女性朋友们一定要珍惜自身的健康！

　　温馨提醒：女性发现意外怀孕后，先要沉着冷静下来，调整好心态，避免过度恐惧的情绪，然后选择一家可以信任的医院进行手术，南京京科医院就是不错的选择，南京京科不仅引进了全新的无痛人流技术，而且为了方便女性朋友挂号看诊，特别开设咨询以及预约服务，随时满足女性的需求。点击免费咨询，免费预约医生，也可拨打电话了解详情。

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