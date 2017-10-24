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南京哪家做人流好

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2017-10-24
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　　一份感情遭遇了暴风雨，无痛人流在所难免，那么，到底哪家医院做人流好？不如选择众多女性信任的南京京科医院。医院不仅设备、技术、手术环境有保障，而且医生都是聘请的有几十年手术经验的。可以很好的避免手术过程中出现任何差错，保护子宫不留下任何后遗症，深受女性的亲睐！

　　女性一般对无痛人流是比较熟悉的，这是一种人工流产的方式，而且由于是无痛的，所以比较受一些女性的青睐。无痛人流是通过一个手术来完成的，那么这种手术有哪些特点，会不会对女性的身体造成伤害呢？下面看一下。

　　无痛人流现在是比较流行的，它是一种打掉胎儿的方式。是指妊娠3个月内采取手术方法终止妊娠。近年来无痛人流手术的应用逐渐增多，方法也日趋完善，传统人流术几乎都是在无麻醉的情况下进行的，手术扩宫及器械在操作过程中对子宫的刺激会引起患者的疼痛和恐惧。无痛人流是在麻醉下进行的人流手术，患者在睡眠中即可完成，患者无痛感及恐惧感，因而可在一定程度上降低人流综合征的发病率。

　　无痛人流也是会造成出血的现象的，但是一般时间比较短。与传统人流术相比，无痛人流术后出血时间短，出血量少，有利于女性患者的身体恢复。麻醉医师进行麻醉后，患者约30秒即可进入睡眠状态，此时手术医生开始进行人流术，孕妇在毫无知觉的情况下便可完成手术，整个手术过程仅需3～5分钟。孕妇在手术后意识，30分钟后即能自行离院。与药物流产相比，无痛人流术较少发生胃肠道反应、迷走神经兴奋等药物副作用，这也在一定程度上减少了患者的痛苦。

　　以上就是对无痛人流手术的介绍，可见无痛人流手术相比传统的手术方式相比是有一些特点的，比如它不会使患者感觉到疼痛，不会流血过多，也不会产生过多并发症等，是较为安全的手术方式。

　　温馨提醒：一时冲动，未婚先孕，这时选择一家专业的人流医院尤为关键，南京京科医院就是你不错的选择！南京南京京科医院由多年手术经验的医师亲自操作，帮您轻松甩开“意外”，保证万无一失。每台手术均在万级流层净化手术室进行，有效避免了术中受感染，免除了后顾之忧。想要预约的女性可以点击网页上的在线医生进行预约！

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