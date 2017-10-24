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南京哪家做人流好

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2017-10-24
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　　您知道吗？怀孕时间的长短也影响着无痛人流受手术的成功几率，怀孕时间过长，孕囊过大，不仅会导致人流不全面，还可能会造成身体大出血！因此选择适当的是时间是关键！为无数名女性成功进行无痛人流手术的南京京科医院，结合十几年人流经验的医师亲诊，针对女性的不同身体状况量身定做适合的人流方案，值得信赖！

　　意外怀孕给没有心理准备女性的大麻烦，解决这样的麻烦，人流手术是一个很好的选择。但有些女性度人流的认识不够全面，把其当成是一种常规的节育方法，对待人工流产也不是十分重视。事实上，安全解决人流是关键的，选择人流手术时需要注意的事情，让我们看看专家是怎么说的。

　　一、不当人流 许多女性朋友认为人流只是一个小手术，去哪做都一样，更有一些人贪图便宜，去了不正规的医院或诊所做人流。殊不知，不当人流由于盲吸盲刮，容易造成子宫穿孔、吸宫不全、漏吸等严重后果。如果受术者有较重的宫颈炎或手术时消毒不严，容易引起输卵管炎，造成输卵管阻塞，阻碍卵子和精子相遇受精。其中，70%的不孕不育患者是由不当人流导致。不仅如此，不当流产还容易引起宫颈粘连阻塞或宫腔粘连缩小、早产等并发症，甚至因出血过多危及生命。

　　二、盲目药物流产 药流由于方式简单、费用低廉，已成为许多女性选择的重要原因，甚至在家里自行服用药物。但是药物流产的成功率只有70%左右，这意味着将有30%的人会因为药物流产失败再进行人工流产手术。药流极容易导致胚胎不能完全排干净，如果胚胎长期残余在子宫里，会引发宫内感染，损伤子宫内膜，继而引起输卵管闭塞，最终患上不孕症。

　　三、多次流产 多次人流，会给身体造成极大危害，严重的话会导致不孕。因为多次人流对子宫内膜有着严重的损伤;同时，多次人工流产也是造成早产和习惯性流产的原因，因为反复流产给女性的神经内分泌和生殖机能带来一定的影响，尤其是对未产妇女可增加妊娠早期、中期的自然流产率，还增加异位妊娠、前置胎盘和产后出血的发病率。

　　以上便是专家针对“ 女子如何安全解除意外困扰”做的详细介绍，您看完上文的内容后是否更加清楚了呢！专家强调，避免人流危害，医院、专家、技术缺一不可，大家在进行人流时，一定要慎重，如没必要进行就要进行人流，毕竟对身体有或多或少的伤害！

　　温馨提醒：南京京科医院的医生提醒广大女性朋友，不想要孩子进行性生活一定要做好避孕措施，避免意外怀孕的发生。若发生了意外怀孕一定要到正规专业医院进行检查，选择适合自己的治疗方式及时积极进行手术治疗，不要盲目进行，以避免严重后果的发生。若您还有什么不明白的方面，南京京科医院欢迎您的咨询。

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