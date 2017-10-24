嫌避孕套麻烦，怕避孕药伤身，不少女性都信奉安全期避孕，其实，安全期并非那么安全，安全期怀孕的女性也比比皆是，为了帮助她们解决这个意外，南京京科医院聘请了数位业内资深的知名人流医生，还引进了新型的无痛人流技术，能够很好的避免出现宫血逆流，子宫内膜炎等后遗症，大大减轻了对子宫的伤害！

人流是不得已的终止妊娠的方法，它对女性身体是有很大的影响的，所以为了减少人流的影响，女性一定要了解清楚做人流的一些注意事项，以把伤害减到最小。

对于一些因种种原因而选择人流的女性来说，在做人流时有哪些注意事项要注意的呢？为了避免一些不良后果的发生，女性做人流一定要了解清楚人流前和人流后的一些注意事项，下面把这些注意事项给女性朋友详细说说。

人流前注意事项：

1.过敏体质或是对某些药物过敏的，人流前要告诉医生，同时术后如果要带避孕环的，也要和医生说。

2.术前一天要洗澡，并换内衣裤，人流时注意穿宽松的裤子，带好卫生巾、卫生纸;保持轻松心情。

3.如人流前体温异常的，如超过37.5℃时不能人流，术前一周禁止同房。

4.人流当天注意空腹，术前六小时要禁食，四小时禁水 。

人流后注意事项：

1、人流后要注意休息，一般至少要休息2周时间。

2、人流后两周注意避免重体力活，注意卧床休息。

3、人流后要注意饮食调理，多吃有营养的食物，以帮助身体恢复，术后7-10天忌食生冷食物，一个月内忌食辛辣刺激食物。

4、注意个人卫生，尤其是要保持外阴清洁，注意每天要用温开水清洗一到两次，人流后出血没止时要勤换卫生巾。

5、人流后两周内忌坐浴，还有阴道出血没净前也不要坐浴，以防感染。

6、人流后一个月内禁止性生活，人流后如有发热、腹痛等异常现象要及时复诊。

7、人流后阴道出血不超过半个月，如超出这时间，或出血量多，要及时就诊治疗。

8、人流后要做好避孕工作，以防在身体没恢复前再次怀孕，给子宫和身体带来更大的损伤。

以上这些就是人流前后所需要注意的一些事项，希望女性在选择人流时一定要注意，以减少人流对身体的损害，让身体更快的得到恢复。为了安全起见，建议女性做人流一定要选择正规的医院。

温馨提醒：现如今随着人们对性观念的逐步开放，意外怀孕的人群也越来越多。人流技术不断发展，越来越多意外怀孕的女性都会通过无痛人流来终止妊娠。南京京科医院就是一个不错的医院，南京京科医院引进了多种先进的无痛人流技术，可根据不同女性的身体状况选择适合的人流方式，如果大家想要多了解人流相关的知识，可以点击网站上的在线医生详细询问。