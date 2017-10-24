由于避孕意识的不强，或是避孕的方法不得当，往往导致意外怀孕的袭来。虽说人流是终止意外怀孕的有效方法，但是需要女性在人流医院的选择上要谨慎。为了能够帮助女性更为安全的解除意外，南京京科妇科汇聚万例人流无事故专家亲自进行人流手术，并引入安全、无痛的保宫无痛人流术，带给女性更多人流安全体验。

无痛人流手术之后要重视护理，这点是非常关键的，一般来说，主要就是指调理身体，以及重视卫生两个方面，尤其是要注意卫生，这个时期是各种妇科疾病的高发时期。但也有其他方面的影响，下面就具体情况总结如下：

1、注意补充营养：无痛人流后应多吃蛋白质和维生素丰富的食物，鲜鱼、嫩鸡肉、猪瘦肉、蔬菜和水果要多吃。

2、注意卫生：无痛人流后半个月内禁止盆浴，有条件的患者在无痛人流手术后应坚持每天用温水清洗下面，做完人工流产后一个月内避免同房。

3、注意休息：无痛人流后休息两周左右的时间，在无痛人流术后休息期内避免进行过重的体力劳动，不能进行过于激烈的体育锻炼，报纸、电视要少看。

一定要注意了解的一点是，多次的无痛人流手术是一定可以引起并发症的，最常见的并发症就是女性不孕，或者是宫外孕疾病，一般来说，多次无痛人流手术就是指3次以上的手术次数，要注意警惕。

温馨提醒：要保证人流手术的安全进行，还需要从全方面来保障。南京京科医院为了避免人流手术感染，打造了层流无菌手术室，并且对手术需要用的设备和器械都经过严格的消毒，检查，而且手术团队都有丰富的经验，为人流手术的安全性提高保障！女性朋友可以安心选择！如果还有任何想要了解的讯息，可以咨询网站上的在线医生！