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南京妇科人流

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2017-10-24
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　　面对意外怀孕，女性首要做的就是放下心里的负担，为自己选择一家正规、专业的人流医院。南京京科妇科是一家全心全意为女性服务的医院，所以做人流，到南京京科妇科，已经成为众多意外怀孕女性的共识，医院所引进的保宫无痛人流术也被公认为安全的人流方式，医院严格要求，将人流技术精益求精，让女性无忧值得选择。

　　人流是每个人女性都不想面对的，但是人流有的时候也是不能避免的，人流带给女性的危害性是我们不能忽视的，要保证人流手术的安全，大家一定要注意手术之后的护理工作，才能够帮助女性更快的康复。

　　1.人流之后，很多女性都会有身体虚弱的特点，这个时候，常易感冒，因此，适当应多吃新鲜蔬菜、水果，也有利于防止便秘，而且水果中含有丰富的维生素C、维生素B1、维生素B2，因此，专家建议，人流后多吃水果。

　　2.人流后半个月之内，女性都会身体虚弱。这个时候，如果能多吃蛋白质，例如，每人每天吃一个鸡蛋，吃一些蛋类、猪瘦肉、鸡肉、奶类和豆类、豆类制品等，有利于人流后的身体康复。

　　3.人流后，需要适当限制脂肪，因为人流后，人体的行经紊乱，如果食用了大量的脂肪，会引起月经紊乱。

　　4.人流后，忌食刺激性食品，如辣椒、酒、醋、胡椒、姜等，这些食品会刺激性器官充血，增加月经量。人流后，尽量不要吃螃蟹、河蚌、田螺等寒性食物。

　　人流手术之后需要注意很多问题，女性朋友们还应该多注意，人流的危害性是我们不能忽视的，虽然现在很多人都觉得这种手术是一种小手术，但是我们还是应该尽量的避免人流，不让手术危害我们的健康。

　　温馨提醒：做人流手术，医院和医生的选择非常重要，为保证人流的安全性，南京京科医院一直注重人才的引进和培养，组建了一支专业的人流医师队伍，皆拥有丰富的临床实践经验和崇高的医德，且善于根据女性的情况，制定个性的人流方案，是女性安全解决意外困扰的强力保障！您可以通过网站上的预约通道，提前预约医师，到院直接就诊，无需排队！

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