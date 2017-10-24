当爱情路上邂逅意外怀孕时该怎么办，要选择一家专业且正规的人流医院，才能保证在流去意外的同时，留住健康。为了让她们“流”的健康，南京京科医院引进了先进的设备和安全的无痛人流技术，全程在可视的情况下准确操作，避免了各种意外的可能，并且手术环境安全无菌，有效的避免了手术过程中受到感染的可能。

??现代生活中越来越多的女性不注意自己的身体，常常导致意外怀孕的出现，人流手术就是她们常常会选择的方法，但是这种手术对女性身体带来的伤害也是不能忽视的，所以接下来我具体看看人流有什么类型呢？

??1、传统的刮宫人流：刮宫人流的时间要求一般在6周-14周，但要配合B超的检查结果，时间过短刮宫不顺利病人要承受痛苦，而时间过长，由于胎囊发育过大患者受到的痛苦就更大。

??2、无痛人流：这个就包括我们一般都了解的可视无痛人流、微管无痛人流等，这种人流的时间是6周-7周，也需要陪合B超检查，无痛人流的时间最迟不能超过10周，超过10周就只能最刮宫人流手术了。

??3、另外就是药流，药流的时间要求在7周以内，但这个的时间也不好把握，也需要看B超的结果和个人的身体状况，因为药流对每个人的作用快慢及效果是不太一样的。所以医生一般不建议患者做药流。

??虽然人流手术能够帮助女性解决自己的麻烦，但也希望在做手术之前女性能够谨慎的考虑，还要特别注意做一些必要的检查工作，做好充足的心理准备，同时做完手术一定要特别注意自身的营养和健康，才能远离手术的困扰。

温馨提醒：由于种种原因，很多意外怀孕的女性去一些私人诊所或不正规的医院解决，这些地方不仅手术时风险比较大，而且术后造成大出血、妇科病等并发症的机率也非常大。南京京科医院医生特别提醒：做人流一定要选择一家正规的医院，才可以减少手术后并发症的发生，南京京科的无痛人流技术符合国际人流标准，并且由专业医生操作，有效避免了各种并发症的出现。想了解详情的朋友可点击在线医生咨询。