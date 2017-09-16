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镇江哪里能够治好牛皮癣？

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2017-09-16
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镇江哪里能够治好牛皮癣？对于牛皮癣患者要做好饮食的护理工作，那么我们在生活中应该忌口哪些食物呢　　银屑病患者需要忌口的食物有哪些？

　　，草莓

　　中间有空心、形状不规则又硕大的草莓，一般是某种化学物质过量所致。草莓用了催熟际或其他催熟际后生长期变短，颜色也新鲜了，但果味却变淡了。这一类草莓必须慎食，如果食量较多，则会影响人的正常生长发育，如导致小孩早熟等。

　　第二，香蕉

　　为了让香蕉表皮变得嫩黄好看，有的不法商贩用催熟际来催熟，但果肉吃上去仍是硬硬的，一点也不甜。催熟际及其衍生物不仅对人的呼吸系统产生危害，还会引起脑、肝、脾、肾病变，甚至对生殖系统也有危害。

　　第三，西瓜

　　超标准地使用催熟际、膨大际及农要，从而使西瓜带毒。这种西瓜皮上的条纹不均匀，切开后瓜瓤特别鲜艳，可瓜子却是白色的，吃完嘴里有异味。

　　第四，葡萄

　　一些不法商贩和果农使用催熟际。银屑病患者把催熟际用水按比例稀释后，将没有成熟的青葡萄放入稀释液中浸湿，过一两天青葡萄就变成紫葡萄。此要虽毒性较低，但长期食用对人体有害。

　　以上就是专家给我们详细的解释的有关牛皮癣患者对于饮食的一些忌口，对于牛皮癣患者我们需要格外的注意好这些因素的控制。

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