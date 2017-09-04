南京哪里治疗牛皮癣比较的好。牛皮癣比较容易发生复发的情况，所以我们在生活中要做好措施防止复发。

⑴预防感冒和感染。有很多银屑病患者都在患有感冒发热或者扁桃腺炎后发病或复发，因此预防感冒和治疗扁桃腺炎(反复发作的慢性扁桃腺炎患者可行扁桃腺切除)对防止复发至关重要。

⑵避免外伤、手术、创伤及强烈的精神刺激可减少银屑病复发。搔抓、针刺、摩擦等可使银屑病症状加重，因之应予注意。

⑶当皮损基本消退后，不能立即停药，而应采用小剂量巩固治疗一个时期，尤其用免疫抑制剂治疗者，更应注意巩固治疗，否则突然停药可引起“反跳”现象，使病情更为加重。但又要避免过度药物治疗，可采用长治疗、短休息的间隙疗法。

⑷避免滥用药物。很多药物都有一定的副作用，银屑病患者应该避免滥用药物。有时患者采用所谓进口针剂(实际为高弄浓度皮质类固醇激素)进行注射，短期内好像有一点效果，但停药后引起旧病复发，发高热、皮肤潮红、起大量脓疱，这时由原来的寻常型转化为红皮病型或脓疱型银屑病，给患者带来很大痛苦。另外长期大量使用皮质类固醇激素还会造成一些严重的副作用，如高血压、糖尿病，甚至发生股骨头缺血性坏死，并容易引起各种细菌、真菌、病毒的感染，如肺炎等，可危及生命。有的患者应用“偏方”或药酒等内服或外用，使病情加重或旧病复发的病例也不少。因之劝告患者，无论应用何种药物治疗均应在医生指导下进行。

⑸节制饮食。银屑病的发生、病情加重与复发均与饮食不节有关。尤其大量饮酒及食辛辣等有刺激性饮食更为明显。

以上就是南京专家给我们详细的介绍的有关牛皮癣的怎么防止复发。我们在生活中要多加注意。