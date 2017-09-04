南京哪里能够治疗牛皮癣？牛皮癣的危害比较的大，生活中应该做好预防的工作。这样能防止牛皮癣的产生。

1、注意个人卫生，在治疗银屑病的过程中，患者一定要保持规律的生活方式，注意个人卫生这样不仅可以去除厚积的鳞屑，清洁皮肤，而且可以改善微循环，促进新陈代谢。治疗后经常洗澡，保持皮肤清洁，对各类皮肤病的预防是大有益处的。这是预防银屑病的方法之一。

2、合理的饮食，银屑病患者应养成良好的饮食习惯，不挑食、不偏食。忌烟，适量饮酒。可多食豆类、粗粮、新鲜蔬菜、水果等高蛋白、低脂肪、富含维生素的食品。

3、消除紧张因素、学会自我放松：紧张、急躁、恐惧、愤怒等心理因素，肯定给病情带来负面影响，要学习自我调节的方法，胸怀豁达，树立与疾病作斗争的决心与信心。还要保持和周围人群的良好关系，不要因病而消沉孤僻。

4、千万不要乱吃药，以防严重后果：有80%以上的患者都有因治疗不当而导致病情加重的经历，甚至在一些名牌大医院治疗也是如此，患者应该尽量多学一点有关银屑病的知识，做到知己知彼，慎防上当。

5、多参加一些运动锻炼，有助于增强个人体质，提高机体抗病能力。正是"药补不如食补，食补不如运动"。只有强壮的体魄，才是抵御疾病的良药。

以上是牛皮癣的生活中应该注意的事项，希望能帮助到大家。牛皮癣应该及早的治疗，这样才能早日的康复