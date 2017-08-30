南京哪里治疗牛皮癣好？牛皮癣中医疗法，对于牛皮癣这种疾病可能中医治疗以及西医治疗对于其都没有非常好的效果，当然可能无法治疗但是通过治疗是可以有效缓解症状的，然后再通过慢慢的调理治疗。中医如何治疗牛皮癣？一起来了解一下吧。

1、血热证：临床表现躯干、四肢有泛发性红斑，上覆鳞屑，瘙痒，舌红，苔黄，脉弦。治法：以凉血解毒，清热祛风。方用：土槐饮加味。药用：生地、白茅根、土茯苓、生槐花、炙蜈蚣、乌梢蛇、板蓝根、忍冬藤、威灵仙、生甘草。心烦易怒加山栀子，便秘加大黄适量。水煎服，每日1剂，分2次服用。

2、血虚证：临床表现四肢、躯干有广泛黄豆大红斑，红斑上覆银白色鳞屑，瘙痒，咽喉肿痛，舌尖红、苔薄黄，脉浮。治法：治以祛风养血，润肤止痒。方用：养血润肤饮加减。药用：当归、麦冬、生地、白僵蚕、桃仁、天花粉、鸡血藤、丹参、土茯苓、红花、何首乌、生甘草。瘙痒甚者加露蜂房。每日1剂，水煎，分2次服用。疗程2个月后皮疹基本消退。

3、血瘀证：临床表现皮疹已遍及头皮、躯干、四肢，瘙痒，舌淡红，苔黄，脉弦。治法：以活血化瘀，清热散风。方用：桃红四物汤加减。药用：当归、牡丹皮、桃仁、红花、川芎、忍冬藤、郁金、赤芍、丹参、蚤休、徐长卿、白花蛇舌草。皮疹经久不消加三棱、凌霄花、莪术。水煎服，每日1剂，分2次服。以上就是有关牛皮癣中医疗法的相关介绍，那么对于牛皮癣的一些注意事项我们先了解到这里。牛皮癣的治疗可能是个长久的事情，那么其实在日常生活中保养是大于治疗的，药物不能够长期吃，否则对于身体有伤害，所以我们需要多学一些康复方式。

南京哪里治疗牛皮癣好？那么对于牛皮癣的一些注意事项我们先了解到这里。牛皮癣的治疗可能是个长久的事情，那么其实在日常生活中保养是大于治疗的。