核心提示：医治银屑病的医院南京哪家正规？牛皮癣是现在很常见的一种疾病，这种疾病给患者的生活带来很大的影响，严重的影响到患者的生活健康以及身心健康。那么都有哪些危害呢？

医治银屑病的医院南京哪家正规？牛皮癣是我们生活中常见的一种皮肤病，这个病目前还没有治愈的方法，这个病给患者的形象带来非常严重的影响，但是除此之外牛皮癣还会给人们的身体健康带来极大的威胁，牛皮癣症状也是非常的复杂，因此遇到此病要及时的治疗，避免给我们的健康带来影响，那么牛皮癣都具有哪些危害呢？下面让我们一起看看吧。

牛皮癣疾病的危害

1、蛋白质及其他营养物质丢失：由于牛皮癣大量脱屑，构成皮肤的蛋白质、维生素及叶酸等物质随之丢失。若皮损迁延多年不愈且泛发全身，会导致低蛋白血症或营养不良性贫血。临床表现为乏力、倦怠、面色苍白，易于感冒等症状。如果由于不正确的“忌口”而营养摄入不足，更会使上述症状加重。

2、泛发性脓疱型牛皮癣导致脏器损害：有的寻常型牛皮癣患者会突然发生高热，关节肿痛，全身不适及血细胞增高，皮肤上迅速出现粟粒大小，密集的小脓疱。脓疱连成大片，干涸后于皮下再发新的脓疱，反反复复持续数月不消退，这就是泛发性脓疱型牛皮癣，此病常常并发肝，肾等系统损害，亦可因继发感染、电解质紊乱或衰竭而危及生命。

3、关节型牛皮癣导致关节损害：关节型牛皮癣除有牛皮癣损害外，还发生类风湿性关节炎症状。牛皮癣症状表现有关节肿大疼痛，活动受限，晨僵，甚至关节积液或变形。长久以后，关节可以强直。X线检查呈类风湿性关节炎改变，但类风湿因子检查阴性。有的患者血沉可以增快，并可伴有发热等全身症状。关节病型牛皮癣病程慢性，往往经年累月而不易治愈。

4、红皮病型牛皮癣导致全身损害及继发感染：红皮病型牛皮癣少见而严重。表现为周身皮肤弥漫性潮红或暗红，脓胀或伴有渗出，表面覆有大量麸皮样鳞屑。患者伴有头痛、发热、畏寒等全身不适。浅表淋巴结肿大，白细胞计数增高，若没有及时正确处理，极易造成死亡。由于皮损面积大，细菌易于侵入，会导致败血症而死亡;由于血液粘稠度增高，血容量不足等，导致心力衰竭而死亡;亦可由于肝、肾功能衰竭而导致死亡。

通过上文的阅读，大家应该对牛皮癣症状和一些危害都有一些了解了，这会让患者更加的重视这种疾病，如果大家在平常身体受到牛皮癣影响从而感到不适的时候，要及时的接受治疗，避免病情的恶化。