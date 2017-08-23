39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 南京华厦银屑病研究所 > 正文
综合
问医生

医治银屑病的医院南京哪家正规

新闻文章排行榜
2017-08-23
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：医治银屑病的医院南京哪家正规？牛皮癣是现在很常见的一种疾病，这种疾病给患者的生活带来很大的影响，严重的影响到患者的生活健康以及身心健康。那么都有哪些危害呢？

　　医治银屑病的医院南京哪家正规？牛皮癣是我们生活中常见的一种皮肤病，这个病目前还没有治愈的方法，这个病给患者的形象带来非常严重的影响，但是除此之外牛皮癣还会给人们的身体健康带来极大的威胁，牛皮癣症状也是非常的复杂，因此遇到此病要及时的治疗，避免给我们的健康带来影响，那么牛皮癣都具有哪些危害呢？下面让我们一起看看吧。

　　牛皮癣疾病的危害

　　1、蛋白质及其他营养物质丢失：由于牛皮癣大量脱屑，构成皮肤的蛋白质、维生素及叶酸等物质随之丢失。若皮损迁延多年不愈且泛发全身，会导致低蛋白血症或营养不良性贫血。临床表现为乏力、倦怠、面色苍白，易于感冒等症状。如果由于不正确的“忌口”而营养摄入不足，更会使上述症状加重。

　　2、泛发性脓疱型牛皮癣导致脏器损害：有的寻常型牛皮癣患者会突然发生高热，关节肿痛，全身不适及血细胞增高，皮肤上迅速出现粟粒大小，密集的小脓疱。脓疱连成大片，干涸后于皮下再发新的脓疱，反反复复持续数月不消退，这就是泛发性脓疱型牛皮癣，此病常常并发肝，肾等系统损害，亦可因继发感染、电解质紊乱或衰竭而危及生命。

　　3、关节型牛皮癣导致关节损害：关节型牛皮癣除有牛皮癣损害外，还发生类风湿性关节炎症状。牛皮癣症状表现有关节肿大疼痛，活动受限，晨僵，甚至关节积液或变形。长久以后，关节可以强直。X线检查呈类风湿性关节炎改变，但类风湿因子检查阴性。有的患者血沉可以增快，并可伴有发热等全身症状。关节病型牛皮癣病程慢性，往往经年累月而不易治愈。

　　4、红皮病型牛皮癣导致全身损害及继发感染：红皮病型牛皮癣少见而严重。表现为周身皮肤弥漫性潮红或暗红，脓胀或伴有渗出，表面覆有大量麸皮样鳞屑。患者伴有头痛、发热、畏寒等全身不适。浅表淋巴结肿大，白细胞计数增高，若没有及时正确处理，极易造成死亡。由于皮损面积大，细菌易于侵入，会导致败血症而死亡;由于血液粘稠度增高，血容量不足等，导致心力衰竭而死亡;亦可由于肝、肾功能衰竭而导致死亡。

　　通过上文的阅读，大家应该对牛皮癣症状和一些危害都有一些了解了，这会让患者更加的重视这种疾病，如果大家在平常身体受到牛皮癣影响从而感到不适的时候，要及时的接受治疗，避免病情的恶化。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈