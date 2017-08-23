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南京牛皮癣医院哪好

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2017-08-23
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核心提示：南京牛皮癣医院哪好？冬季天气干燥，是银屑病的高发季节，该病发病原因复杂，为顽固性、难治性皮肤疾病。那么，冬季银屑病该如何治疗呢？

　　南京牛皮癣医院哪好？银屑病俗称“牛皮癣”，是人类十大顽症之一，其具有的病程长、炎症性、复发性，使患者不仅要承受皮肤外观不雅、局部刺痒等身心痛苦，更可导致各种并发症，严重可危及生命。中医治疗银屑病源远流长，在治疗银屑病方面占有重要的地位，那么，中医对治疗银屑病，有哪些帮助？中医中药治疗银屑病有哪些方法？

　　中医：银屑病乃血燥变生内风所致

　　医称银屑病为“白疕”，代表了其银白色的鳞屑的特点，并以形象的“疕”字，表示该病像一把匕首一样刺入皮肤，形象地说明疾病的顽固和患者的痛苦。

　　在中医文献《黄帝内经》等古籍中对银屑病均有“白疙”、“蛇虱”、“松皮癣”的论述，如《医宗金鉴》中记载： “生于皮肤，形如疹疥，色白面痒，搔起白皮，由风气客于皮肤，血燥不能荣养所致。”此段文字生动地记载了银屑病的，表现和病因病机。因此，中医理论认为，银屑病的发病多由外邪内侵，七情内伤，内外合邪所致，由于经脉气血失调，肌肤失于濡养，血燥而变生内风，这时，若正气不足，外邪借助风势，则会加重病情。

　　银屑病特征及配方治疗

　　银屑病的病因及发病机制非常复杂，虽然，目前暂时还没有任何药物和科学手段可以完全根治，但经过中医的长期的治疗和调理，是可以得到有效控制。中医治疗银屑病讲究辨证治疗，通常将患者辨证分为“血热证、血瘀证、血燥证”三个中医证候。而中医认为“药食同源”，也就是说我们平时所吃食物的性质也和中药一样，有寒性跟热性之分。因而在治疗银屑病时，热病可用寒凉的药物和食物调养，寒病便用温热的药物和食物调养。以下是不同类型银屑病的特点及食疗方。

　　1、血热型

　　多见于银屑病进行期，表现为皮损掀红，皮疹不断增多，瘙痒剧烈，露滴现象明显，有同形反应，常伴有心烦，失眠，口千泻，大便干结，小便短赤，舌红苔黄，脉滑数。

　　血热证食疗方：

　　宜清热凉血解毒。常用清营汤和治癣汤加减，如水牛角、丹参、白花蛇舌草、虎杖、生地黄、玄参、蒲公莫、丹皮、紫草、白藓皮等来配方治疗。

　　推荐：苦瓜汤

　　2、血瘀证

　　多见于病程较长，反复发作的寻常型银屑病，亦见于关节病型银屑病。表现为皮损暗红、肥厚，鳞屑较厚，或伴关节活动不利，面色晦暗。舌暗红，可见瘀点瘀斑，脉涩。

　　血瘀证食疗方：

　　治宜活血化瘀润燥。常用血府逐瘀汤加减，如赤芍、紫草、桃仁、红花、丹参、三棱、莪术、玄参、麦冬等活血破血化瘀的药材配方治疗。

　　推荐：益母瘦肉汤

　　3、血燥证

　　皮损多浸润增厚、干燥，呈片状、钱状、环状或地图状，色暗红或浅红，鳞屑较少，瘙痒或轻或甚，新疹很少出现;多伴咽干口燥，苔薄舌红或暗红，脉弦滑或细滑等。源由热毒蓄久，内伏于里，致阴伤血燥，络阻血瘀，肌失所养。治宜育阴润燥，凉血清热。

　　血燥证食疗方：

　　推荐：瘦肉生地汤、四物汤

　　比如中药方剂里的四物汤，就特别适合血燥证的银屑病患者。

　　中医如何预防银屑病

　　1、饮食：无需过分忌口

　　(1)进食优质蛋白食物。由于银屑病患者每天都会有大量的鳞屑脱落，蛋白质丢失较多，若不及时补充，容易造成低蛋白血症，使健康受损，加重病情。因此，只要不过敏，患者每日都应进食优质蛋白食物，如鸡蛋、牛奶、瘦猪肉、淡水鱼等。

　　(2)多吃粗粮， 因为粗粮富含多种维生素、矿物质、膳食纤维等，有利于降血脂，减少代谢综合征的发生。常吃白菜、空心菜、萝卜、苹果、香蕉等，不仅可以补充多种维生素、微量元素和矿物质，还可以起到辅助治疗的作用。

　　(3)少刺激性食物。辛辣食品、酒精、咖啡等可造成皮肤毛细血管扩张，皮肤代谢异常增快，从而加重银屑病病情，此外生姜、芫荽、大头菜、香椿、韭菜、尖椒、洋葱等要尽量少食。

　　2、情志：既来之则安之

　　银屑病本身顽固难愈、瘙痒，且病程漫长，容易复发也给患者带来沉重的心理负担。患者自身要认识到本病病情顽固、易于复发的特点，在治疗上不能操之过急，尽量克服自卑、抑郁、焦虑等不良情绪，保持心态平和，接受现实，积极参加正常的工作和生活，形成良好的心理状态。

　　3、起居：良好生活习惯

　　银屑病患者在日常生活中应当养成良好的生活习惯，感冒、咽喉发炎容易导致疾病复发或加重，冬季尤为要注意防寒保暖，预防感冒。同时保证摄入足够的水分和充足的睡眠，劳逸结合，增强机体抵抗力。还要避免物理、化学性物质和药物的刺激，防止外伤、搔抓，禁止滥用药物。

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