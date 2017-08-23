39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 南京华厦银屑病研究所 > 正文
综合
问医生

治疗牛皮癣的医院淮安哪好

新闻文章排行榜
2017-08-23
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：治疗牛皮癣的医院淮安哪好？该如何治疗牛皮癣呢？下面是小编分享的治疗牛皮癣偏方，一起来看看吧！希望可以帮助到你们！

　　治疗牛皮癣的医院淮安哪好？牛皮癣是一种慢性顽固性皮肤瘙痒之疾病，相当于神经性皮炎。因其好发于颈部，状如牛领之皮，厚而且坚而得名。临床特点为皮肤苔藓化，肥厚粗糙，瘙痒剧烈，病程缓慢，反复发作。

　　治疗牛皮癣偏方 快快收藏起来吧！

　　1、醋和鸡蛋

　　醋、鸡蛋适量。

　　用法：用醋泡鸡蛋，一周左右，用醋涂患处。

　　2、香蕉皮

　　用法：直接用香蕉皮涂抹患处。

　　3、半夏

　　生半夏大者1个，醋少许。

　　用法：半夏蘸醋磨汁，搽患处。

　　4、花椒

　　一瓶醋，一把花椒。

　　用法：混合后熬半小时，放凉后将熬好的花椒水装入瓶中，用一小毛笔刷花椒水于患处，每天坚持早、午、晚刷涂患处。

　　5、大蒜

　　数颗大蒜，盐。

　　用法：大蒜放些盐捣烂如泥，敷在患处，用纱布盖好并用胶布固定，每天换新蒜泥一次。

　　6、樟脑

　　樟脑、柳酸各15克，五虎丹10克，95%酒精500毫升。

　　用法：药浸酒精内7天后，搅匀，用棉签蘸药涂擦患处，日2次。

　　7、谷糠油

　　谷糠油500毫升，30克水杨酸粉。

　　用法：使水杨酸粉溶解在谷糠油中，每日涂抹数次。

　　8、薏米

　　患者可以采用薏米、车前子和蚕砂9克，然后将把车前子与蚕砂加水煎取汁液;再用该药汁与薏米一起煮成稀粥，用白糖调味。清热解毒，化浊利湿。每日1剂，连服至少一周。

　　9、鲜榆树枝

　　采几条鲜榆树枝。

　　用法：将柳树枝挤压出汁液抹在患处(汁液只能用一次)。每天一次，连抹10天。

　　10、蒲公英

　　牛皮癣患者可以采用蒲公英干料，然后将蒲公英直接放水里煲水饮用即可，这样对于清热解毒、消肿散结、利湿退黄，同时具有光谱抗菌的作用，还能激发机体的免疫能力，达到利胆保肝的功效，从而达到了治疗牛皮癣的效果。

　　11、仙人掌

　　采用仙人掌，然后将取仙人掌2000克，苦楝子2500克，刺芽果500克，水5000克，待水烧开后用文火将上述药材煎熬3小时后去渣，再用文火熬至膏状。将药膏趁热均匀涂于牛皮纸上，将药膏趁热均匀涂于牛皮癣上。

　　12、苦参

　　苦参200g，陈醋500ml。

　　用法：一同浸泡5天，先用温水洗净患处，去掉鳞屑，再涂以上药，早晚各1次，连用3-5天。

　　13、蚕茧

　　采用蚕茧，然后将蚕茧1500克左右，每晚取50克放入大约2000—3000毫升的水中，加火煮沸大约10-20分钟的时间，然后偶一起倒入盆中。具体方法是先用其蒸汽熏蒸患处，待水温降至适宜温度时，再烫洗。每晚1次，熏洗至药液温度下降至凉为止，28天为1个疗程，需坚持使用。

　　通过上文介绍，大家知道了日常生活中的用品哪些是可以用来治疗牛皮癣的了吗？大家知道了怎样可以有效的治疗牛皮癣了吗？牛皮癣虽然不宜治疗好，但是在生活中的一些用品是对治疗牛皮癣有一定的疗效的，大家可以试一试。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈