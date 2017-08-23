核心提示：治疗牛皮癣的医院淮安哪好？该如何治疗牛皮癣呢？下面是小编分享的治疗牛皮癣偏方，一起来看看吧！希望可以帮助到你们！

治疗牛皮癣的医院淮安哪好？牛皮癣是一种慢性顽固性皮肤瘙痒之疾病，相当于神经性皮炎。因其好发于颈部，状如牛领之皮，厚而且坚而得名。临床特点为皮肤苔藓化，肥厚粗糙，瘙痒剧烈，病程缓慢，反复发作。

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1、醋和鸡蛋

醋、鸡蛋适量。

用法：用醋泡鸡蛋，一周左右，用醋涂患处。

2、香蕉皮

用法：直接用香蕉皮涂抹患处。

3、半夏

生半夏大者1个，醋少许。

用法：半夏蘸醋磨汁，搽患处。

4、花椒

一瓶醋，一把花椒。

用法：混合后熬半小时，放凉后将熬好的花椒水装入瓶中，用一小毛笔刷花椒水于患处，每天坚持早、午、晚刷涂患处。

5、大蒜

数颗大蒜，盐。

用法：大蒜放些盐捣烂如泥，敷在患处，用纱布盖好并用胶布固定，每天换新蒜泥一次。

6、樟脑

樟脑、柳酸各15克，五虎丹10克，95%酒精500毫升。

用法：药浸酒精内7天后，搅匀，用棉签蘸药涂擦患处，日2次。

7、谷糠油

谷糠油500毫升，30克水杨酸粉。

用法：使水杨酸粉溶解在谷糠油中，每日涂抹数次。

8、薏米

患者可以采用薏米、车前子和蚕砂9克，然后将把车前子与蚕砂加水煎取汁液;再用该药汁与薏米一起煮成稀粥，用白糖调味。清热解毒，化浊利湿。每日1剂，连服至少一周。

9、鲜榆树枝

采几条鲜榆树枝。

用法：将柳树枝挤压出汁液抹在患处(汁液只能用一次)。每天一次，连抹10天。

10、蒲公英

牛皮癣患者可以采用蒲公英干料，然后将蒲公英直接放水里煲水饮用即可，这样对于清热解毒、消肿散结、利湿退黄，同时具有光谱抗菌的作用，还能激发机体的免疫能力，达到利胆保肝的功效，从而达到了治疗牛皮癣的效果。

11、仙人掌

采用仙人掌，然后将取仙人掌2000克，苦楝子2500克，刺芽果500克，水5000克，待水烧开后用文火将上述药材煎熬3小时后去渣，再用文火熬至膏状。将药膏趁热均匀涂于牛皮纸上，将药膏趁热均匀涂于牛皮癣上。

12、苦参

苦参200g，陈醋500ml。

用法：一同浸泡5天，先用温水洗净患处，去掉鳞屑，再涂以上药，早晚各1次，连用3-5天。

13、蚕茧

采用蚕茧，然后将蚕茧1500克左右，每晚取50克放入大约2000—3000毫升的水中，加火煮沸大约10-20分钟的时间，然后偶一起倒入盆中。具体方法是先用其蒸汽熏蒸患处，待水温降至适宜温度时，再烫洗。每晚1次，熏洗至药液温度下降至凉为止，28天为1个疗程，需坚持使用。

通过上文介绍，大家知道了日常生活中的用品哪些是可以用来治疗牛皮癣的了吗？大家知道了怎样可以有效的治疗牛皮癣了吗？牛皮癣虽然不宜治疗好，但是在生活中的一些用品是对治疗牛皮癣有一定的疗效的，大家可以试一试。