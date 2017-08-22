核心提示：牛皮癣的治疗镇江哪儿专业？牛皮癣患者身体抵抗能力比平常人差，易患感冒，一旦感冒便易导致牛皮癣复发，所以不可小看感冒，需及时治疗。

牛皮癣的治疗镇江哪儿专业？感冒和牛皮癣两者有着一定的关联性，牛皮癣患者身体抗病能力低下稍不留神就会感冒。患了感冒以后，很有可能会导致牛皮癣复发，但是吃药太多总归不是太好，有资料说感冒药也仅仅是缓解症状，对治疗也没有什么作用，那么有没有什么其他的缓解症状的方法呢？

中医上有一些辅助的方法可以缓解感冒症状，症状不是很严重的可以不用服用药物，按摩一些特殊穴位也有缓解感冒症状：

1、牛皮癣患者揉搓迎香穴缓解鼻塞流涕

位置：该穴位于位于人体鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中间。

牛皮癣患者可以用两手的食指分别按住鼻翼两侧的迎香穴并且按照顺针和逆针的方向各搓摩50次，以有酸胀感且向额面部放射为宜。 能够起到祛风寒，通鼻窍的作用，特别适合治疗牛皮癣患者感冒后鼻塞、流涕等症状。

2、牛皮癣患者揉大椎穴缓解发热

位置：该穴在颈后正中，一个较大的骨头突起的下缘，即第七颈椎棘突的下缘。

牛皮癣患者可以用一手食、中两指，用力按住大椎穴，揉动100～200次。 能够起到降温退热的作用，特别适合治疗感冒后高热不退的病症。

3、牛皮癣缓解感冒症状按摩尺泽穴

位置：该穴位于人体肘内侧横纹上偏外侧一个拇指宽的凹陷处

牛皮癣患者用一手拇指，用力点住对侧尺泽穴，慢慢揉动数十次。再用另一只手点揉另一侧的尺泽穴。 能够起到清肺泻火，治疗咳嗽的作用，特别适合牛皮癣患者感冒后咳嗽咳痰等症状。

4、牛皮癣缓解感冒症状点揉风池穴

位置：风池穴位于颈后枕骨的下缘，距离耳朵后部约两个手指宽的一凹陷处。

牛皮癣患者取坐位，双手抱拢头部，用双拇指在颈后的风池穴处揉捻，以酸胀透遍全身为宜，操作2分钟。 能起到清热疏风解表的作用，特别适合风热感冒引起的头痛。