39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 南京华厦银屑病研究所 > 正文
综合
问医生

牛皮癣的治疗镇江哪儿专业

新闻文章排行榜
2017-08-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：牛皮癣的治疗镇江哪儿专业？牛皮癣患者身体抵抗能力比平常人差，易患感冒，一旦感冒便易导致牛皮癣复发，所以不可小看感冒，需及时治疗。

　　牛皮癣的治疗镇江哪儿专业？感冒和牛皮癣两者有着一定的关联性，牛皮癣患者身体抗病能力低下稍不留神就会感冒。患了感冒以后，很有可能会导致牛皮癣复发，但是吃药太多总归不是太好，有资料说感冒药也仅仅是缓解症状，对治疗也没有什么作用，那么有没有什么其他的缓解症状的方法呢？

　　中医上有一些辅助的方法可以缓解感冒症状，症状不是很严重的可以不用服用药物，按摩一些特殊穴位也有缓解感冒症状：

　　1、牛皮癣患者揉搓迎香穴缓解鼻塞流涕

　　位置：该穴位于位于人体鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中间。

　　牛皮癣患者可以用两手的食指分别按住鼻翼两侧的迎香穴并且按照顺针和逆针的方向各搓摩50次，以有酸胀感且向额面部放射为宜。 能够起到祛风寒，通鼻窍的作用，特别适合治疗牛皮癣患者感冒后鼻塞、流涕等症状。

　　2、牛皮癣患者揉大椎穴缓解发热

　　位置：该穴在颈后正中，一个较大的骨头突起的下缘，即第七颈椎棘突的下缘。

　　牛皮癣患者可以用一手食、中两指，用力按住大椎穴，揉动100～200次。 能够起到降温退热的作用，特别适合治疗感冒后高热不退的病症。

　　3、牛皮癣缓解感冒症状按摩尺泽穴

　　位置：该穴位于人体肘内侧横纹上偏外侧一个拇指宽的凹陷处

　　牛皮癣患者用一手拇指，用力点住对侧尺泽穴，慢慢揉动数十次。再用另一只手点揉另一侧的尺泽穴。 能够起到清肺泻火，治疗咳嗽的作用，特别适合牛皮癣患者感冒后咳嗽咳痰等症状。

　　4、牛皮癣缓解感冒症状点揉风池穴

　　位置：风池穴位于颈后枕骨的下缘，距离耳朵后部约两个手指宽的一凹陷处。

　　牛皮癣患者取坐位，双手抱拢头部，用双拇指在颈后的风池穴处揉捻，以酸胀透遍全身为宜，操作2分钟。 能起到清热疏风解表的作用，特别适合风热感冒引起的头痛。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈