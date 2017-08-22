核心提示：芜湖比较权威的牛皮癣医院？牛皮癣作为一种常见的疑难杂症，长期以来让老百姓们闻风丧胆。被牛皮癣缠上的患者对之痛恨不已却无可奈何，而健康人群也只能避而远之不敢亲近。

芜湖比较权威的牛皮癣医院？牛皮癣作为一种常见的疑难杂症，长期以来让老百姓们闻风丧胆。被牛皮癣缠上的患者对之痛恨不已却无可奈何，而健康人群也只能避而远之不敢亲近。

牛皮癣没有传染性，但有家族遗传性

“牛皮癣只是民间的叫法，其西医学名叫银屑病，中医亦称之为白疕，是一种常见的慢性炎症性皮肤病。”采访伊始，程喜平主任特别说明了牛皮癣的真正学名。

在日常生活中，有些普通人由于害怕被传染，就拒绝与牛皮癣患者进行正常的交往，这给患者造成极大的心理伤害。“其实，牛皮癣是没有传染性的。”程喜平主任表示。普通人可以跟牛皮癣患者进行正常的接触交往，这不仅不会受到感染，还能给予患者一些心灵上的慰藉。我们不应该带着歧视与恐惧的心理对他们避而远之。

另外，程主任补充道，牛皮癣虽然没有传染性，但具有家族遗传性。调查研究表明，父母或兄弟姐妹中患有牛皮癣的，其本人发病的概率远远高于普通人群。

牛皮癣需与梅毒做鉴别

“中医上说顽癣，就是难治的意思，同时它又伴有痒感，所以把又痒又难治的病称作癣。”程喜平主任如是说。

牛皮癣是一种非特异性免疫炎症，它属于多基因遗传的疾病，可由多种激发因素引起。而头癣、体癣、手足癣等却与之不同，它们是由于真菌感染引起的一类皮肤病。