核心提示：治疗银屑病无锡哪好？牛皮癣给不少患者朋友的生活造成了困扰。对于牛皮癣症状，专家表示主要体现在人的外表，但是如果不注意治疗护理的话，牛皮癣的危害就是长久积累下来的。

治疗银屑病无锡哪好？牛皮癣给不少患者朋友的生活造成了困扰。对于牛皮癣症状，专家表示主要体现在人的外表，但是如果不注意治疗护理的话，牛皮癣的危害就是长久积累下来的。

牛皮癣患者如何养成好睡眠呢？

1、不要将手机开机放在枕头边

专家称，手机中的辐射会对人体产生强烈的伤害，牛皮癣患者睡觉不要将手机开机放在枕头边上。

2、患者在睡觉之前要洗个热水澡

专家介绍，牛皮癣患者由于家庭、工作等方面的原因，很容易导致失眠，长此以往，会对患者的身体健康造成危害。洗个热水澡可以缓解一天所带来的压力，可以很好的放松身体。

3、患者在睡觉时不要带手表

专家还指出，牛皮癣患者在睡觉时还要注意不要带手表。因为手表特别是夜光表有镭辐射，量虽极微，长时间的积累可导致不良后果。

4、牛皮癣睡前保持情绪稳定：

牛皮癣患者睡觉前要保持情绪稳定，避免睡觉前大喜大优，这样容易使中枢神经紊乱，令人难以入睡。

5、专家介绍，自然醒来与被闹钟叫醒的感觉是完全不同的。我们的身体从睡眠状态过渡到清醒状态时，心跳、血压、体温、呼吸频率、脑电波都会发生变化：呼吸、心跳、和脑电波都会逐渐提高，这些种种的现象都会干扰到我们一天的生活状态。对于牛皮癣患者来说，要养成有规律的起居，及作息时间，这样才能保证身体的健康。为了身体健康，牛皮癣患者一定要改正不良睡眠习惯。

牛皮癣患者的注意事项：

饮食：有研究显示，牛皮癣可引起营养缺乏，合适的营养对个人健康很重要。补充蛋白质、叶酸、水和热量对清除皮疹不一定有好处，但能改善全身状态。推荐低脂平衡饮食，饮食多样化，每天吃多种蔬菜和水果，限制饮酒、高盐和腌菜，禁止吸烟。

有人注意到，爱斯基摩人大量吃鱼，他们很少得牛皮癣。动物实验发现，鱼油对心血管系统和免疫系统很有好处，因此推测鱼油对改善牛皮癣有好处，但在人类的研究尚有争论。

体育锻炼：体育锻炼有助于保持关节力量和活动范围，如锻炼后疼痛持续2小时，提示锻炼过度或锻炼方法错误。有脊柱受累者避免长期卧床休息，应常行伸展锻炼，同时可用钙剂和维生素D防止骨质疏松或轻微外伤后骨折，必要时用降钙素和双膦酸盐。