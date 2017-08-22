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镇江医治银屑病医院哪家权威

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2017-08-22
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核心提示：镇江医治银屑病医院哪家权威？牛皮癣是一种常见的慢性皮肤病，情志内伤、风邪侵袭是本病发病的诱发因素，那么牛皮癣患者该如何排毒呢？常见的排毒方法有哪些？

　　镇江医治银屑病医院哪家权威？牛皮癣是一种常见的慢性皮肤病，初起多为风湿热之邪阻滞肌肤，或颈项多汗，硬领摩擦等所致;病久耗伤阴液，营血不足，血虚生风生燥，肌肤失养而成;血虚肝旺，情志不遂，郁闷不舒，或紧张劳累，心火上炎，以致气血运行失职，凝滞肌肤，每易成诱发的重要因素，且致病情反复发作。总之，情志内伤、风邪侵袭是本病发病的诱发因素，营血失和、经脉失疏、气血凝滞则为其病机。

　　中医认为牛皮癣的主要病因是因为体内毒素淤积，瘀而化火，最终将牛皮癣的症状表现在皮肤表面的一种病理表现。但是，这也仅仅是为了治愈牛皮癣的一种推测，牛皮癣的病因目前并不明确，无法根治。但是体内毒素淤积这是一个不争的事实，那么，牛皮癣患者怎样排毒呢？是药三分毒，一般情况下我们不建议患者使用药物进行排毒。牛皮癣患者不妨试试饮食排毒疗法。

　　【海带】味咸，性寒，是化痰、消炎、平喘、排毒、通便的理想排毒食物。海带中的碘能被人体吸收后，促进有害物质，病变物和炎症渗出物的排除，同时海带含有一种叫硫酸多糖，能吸收血管中的胆固醇，并排出体外。

　　【蜂蜜】味甘，性平，自古就是滋补强身，排毒养颜的佳品。对润肺止咳，润畅通便，排毒养颜有显著功效，很容易被人体吸收利用。

　　【胡萝卜】味甘，性良，养血排毒，健脾健胃的有效解毒食物。与体内的汞离子结合后，能有效降低血液中汞离子的浓度，加速体内的汞离子的排除。白萝卜、红萝卜、小萝卜也具有上述功效。

　　因牛皮癣发病于内，表现在外，西药往往是针对表面症状进行治疗，不能控制体内的易感因子。而中医则是从内到外全面的调理，所以通常都会有较好的效果。中医治疗牛皮癣方法目前在现代医学中已占有重要的地位，此类方法有着丰富的治疗经验，已得到越来越多人的认可。牛皮癣是慢性皮肤病，所以康复的过程也比较慢，患者应该长期坚持治疗。

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