核心提示：牛皮癣医院南京哪家好？日常生活由于工作压力大、休息不好， 精神过度紧张造成情绪不稳定，忧思郁怒，又不能合理的调整保养肌肤或长期饮食没有规律暴饮暴食，多食腥发动风之物。

牛皮癣医院南京哪家好？日常生活由于工作压力大、休息不好， 精神过度紧张造成情绪不稳定，忧思郁怒，又不能合理的调整保养肌肤或长期饮食没有规律暴饮暴食，多食腥发动风之物。

一、受潮着凉

受风寒侵袭而诱发牛皮癣的为数较多， 由于居住环境潮湿、天气寒冷可使本病发生或加重， 因此患者应尽量避免大冷大热刺激皮肤，住室保持通风干燥。

二、预防感染

局部感染是诱发牛皮癣的一个重要原因，尤其是感冒后，併发扁桃体炎、气管炎，需要积极治疗，尽量缩短病程扁桃体反复发炎，与牛皮癣发作有密切关系者，可考虑扁桃体切除术这一点对青少年患者尤为重要。

三、精神因素

日常生活由于工作压力大、休息不好， 精神过度紧张造成情绪不稳定，忧思郁怒，又不能合理的调整保养肌肤或长期饮食没有规律暴饮暴食，多食腥发动风之物，酗酒饮茶过度以及外界原因引起感冒，发热、扁桃体发炎免疫功能低下，缺乏抵抗力，从而导致牛皮癣发病和复发过度的精神紧张，性情急燥，情绪抑郁等精神因素为诱因占其它诱因之首，在我国约占牛皮癣总发病率的18.6%。 精神过度紧张可产生一系列心理或生理反应，促使神经内分泌紊乱，损害机体免疫防御系统及某些酶的代谢紊乱，从而促进了牛皮癣的发生，因此在遇有不可抗拒的或无法预知的突发事情患者应尽量控制情绪，保持平静心情，保证充足的睡眠时间必要时可服用适量镇静剂。

四、过敏因素

皮肤过敏是诱发牛皮癣的主要原因之一。 由于饮食或服用药物，或接触某种物质而过敏常可诱发牛皮癣的发生。患者每次复发后， 需仔细回想近来曾服用了什么东西或接触了某种物质，从而使皮肤发痒，继而出现红斑那么这种物质， 今后应尽量避免接触，比如某些海产品、牛羊肉、辛辣事物及其它物质等。

五、慎用下列控制性药物

最初选用什么样的药物来治疗牛皮癣，对其疗效及愈后是否复发起关键作用。例如：当牛皮癣患者身上刚开始出现丘疹性红斑时此时说明患者机体免疫能力降低、内分泌功能紊乱、微循环失畅致使皮肤排泄功能障碍使体内应排泄的内毒素积聚于皮下。而所用的药物不是用来提高免疫能力、恢复皮肤的正常代谢功能排泄内毒素，而是用激素、免疫抑制剂来抑制免疫控制皮肤排泄功能，结果越治越重，最终造成病情更加顽固很难治那么作为一个患者应该对这类药物有个基本的认识。目前常用于控制牛皮癣的药有皮质激素类、抗肿瘤类等 皮质激素类：主要分外用、内服两种。

总之诱发的牛皮癣原因有许多，需要患者在日常生活中多加注意。如患病要及时到正规医疗部门治疗，且慎用一些控制性药物从而减少复发机会。