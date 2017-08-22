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治疗银屑病南京哪家医院权威

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2017-08-22
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核心提示：治疗银屑病南京哪家医院权威？牛皮癣是中烦人的皮肤疾病，困扰着不少患者，研究表明，苹果与红酒可辅助治疗牛皮癣。

　　治疗银屑病南京哪家医院权威？关节型牛皮癣是一种慢性病，患者除了忍受浑身脱屑和日夜瘙痒，还面临着关节变形的危险。南京华厦银屑病研究所专家提醒广大患者：得了关节型牛皮癣要及早治疗，防止病情恶化，对身体造成严重影响。研究发现，多吃蔬菜和水果能够有效缓解关节炎症状，而且喝红酒也有助于关节炎患者治疗。

　　蔬菜和水果中的多种抗氧化剂能够减缓软骨原骨损伤的速度，有助减缓骨关节炎的发展进程。抗氧化剂能减轻炎症，有助于牛皮癣关节炎的治疗。苹果和鳄梨是抗击炎症的超级水果，因为它们含有大量的抗氧化剂，而且吃苹果和鳄梨时不要削皮，因为果皮中含有的抗氧化剂是果肉的五倍。喝红酒也能有效减轻关节炎症状，因为红酒中含有丰富的抗氧化剂多酚。补水对关节型牛皮癣患者来说很重要，水分可以将补充的营养迅速运到身体各个部位，利于营养吸收。

　　研究还发现，沙丁鱼、大马哈鱼、青鱼等鱼类对关节型牛皮癣患者来说也是很好的食疗产品，这些拥有丰富脂肪的鱼因为其含有大量的ω-3脂肪酸，能够有效地抑制炎症的发生。科学家对类风湿性关节炎患者试验发现了ω-3脂肪酸的神奇功效。他们让服用标准抗炎药的关节炎患者摄入了ω-3软胶囊，几个月后结果令人震惊，相当数量的病人在没有服用其他药物的情况下，病情不仅没有继续发展，而且症状也比原来轻了许多。

　　ω-3脂肪酸能有效减轻关节炎患者对止痛药物的依赖。富含ω-3脂肪酸的鱼包括等，每周可以吃2至4次。关节型牛皮癣患者服用ω-3脂肪能对病情起到良好的辅助治疗作用。

　　专家警告，某些食品能加剧牛皮癣患者的关节炎症状，必须引起注意。能加剧关节炎的常见食品有小麦、玉米、黑麦、糖、含咖啡因食物、酵母、麦芽酒、奶制品、桔子、柠檬、番薯等。而能引起关节炎发作的肉类有猪肉、火腿、牛羊肉等。

　　科研人员研究发现，关节型牛皮癣患者在生活中避免这些禁忌食品，他们的身体活动能力将大大的增强，疼痛也会慢慢减轻。当然，忌口可能会给患者带来心理压力，反而对疾病不利，因此要酌情处理，但是高脂、高糖饮食一定要避免。南京华厦银屑病研究所专家建议牛皮癣患者，多食用低脂肪、高蛋白，用鸡肉、鱼肉来代替牛肉、羊肉；然后要保证充足的维生素及各种生物元素，用水果来代替酒精饮料，避免使用浓茶、咖啡，相信在患者自身的悉心呵护下，牛皮癣一定会早日康复的。

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