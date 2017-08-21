核心提示：牛皮癣医院南京哪家正规？中医如何治疗牛皮癣？牛皮癣对患者的影响很大，患者迫切需要治疗方法，那么中医上是如何治疗牛皮癣的呢？

牛皮癣医院南京哪家正规？随着当地社会生活水平的提高和压力的不断增多，牛皮癣患者也日益增多，为此，中外医学界都对此病投入巨大的人力、物力，也研究出了一些好的办法，其中基因免疫疗法就是一种。

下面我们就给大家详细介绍一下基因免疫疗法的全过程，希望能给大家带来实质性的收获：

1、抑制转运到体内的毒物，抑制靶细胞产生的毒素因子(细胞因子、趋化因子等)，干预氧化应激过程，，升高过氧化酶、SOD水平，抑制毒毒素因子进入下一靶细胞进行反应;清除自由基;减轻细胞的状态。

2、通过中药的修复生新的作用，供给皮肤一些蛋白质、维生素以及微量元素等营养物质，加快组织的更新和恢复，使角朊细胞遗传信息DNA恢复正常的结构，恢复正常的细胞代谢功能。

3、有阻断外界毒物进入机体，防止毒物与体内的靶细胞进行反应，使其机体的靶器官不造成损伤。

4、灭活体内由于靶细胞的损伤而产生的毒素，使其降解，自然排出体外。

5、通过中药的双向免疫调节的作用，激活自身的免疫细胞及其恢复其功能，增强自身的免疫力以及抗毒能力。

同时专家还提醒广大患者慎重选择，理性就医，治疗就要到正规的专业性的皮肤病医院，而不是单独的一个科室就医，这样避免走很多冤枉路，少花很多冤枉钱。

也就是说，不管这种方法效果怎么好，也要需要临床检验的，并非说一定要适合每位患者，要根据自己的实际病情，采取合理的办法，才是治疗的根本。