39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 南京华厦银屑病研究所 > 正文
综合
问医生

治疗牛皮癣应该到南京哪治

新闻文章排行榜
2017-08-21
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：治疗牛皮癣应该到南京哪治？牛皮癣在皮肤疾病中属于难治的疾病之一，因而有些人也认为这是不治之症，其实只要在生活中注意，是可以控制病情的，这是一种需要长期调理的疾病。

　　治疗牛皮癣应该到南京哪治？因为牛皮癣是一种难以根治的皮肤病，所以导致很多人认为这种病是不治之症。其实并不是这样的。只要您在生活中多加注意，是可以控制牛皮癣病情的，当然治疗牛皮癣不是一朝一夕的事情，所以重要的是坚持治疗。在生活中，也要注意牛皮癣饮食。

　　很多牛皮癣患者喜欢在饭后吃水果或者喝浓茶，这种习惯到底好还是不好呢？毋中华教授解释，牛皮癣患者觉得饭后应该吃点水果，其实这是一种错误的日常习惯。食物进入胃之后，需要经过1到2个钟头的消化，假如饭后迅速吃水果，就会被先前吃进的食物阻挡，致使水果不能正常地消化。时间长了，就会引发牛皮癣患者腹胀、腹泻或便秘等特征。饭后饮浓茶的习惯也不好，饭后喝茶会冲淡胃液，影响食物的消化。另外，茶叶中含有好多鞣酸，牛皮癣患者饭后喝茶，就会使胃中没来得及消化的蛋白质同鞣酸组合在一起形成不易消化的沉淀物，危害蛋白质的吸收。茶叶还会阻碍铁元素的吸收，长期如此尤甚能够导致牛皮癣患者缺铁性贫血。这些都是牛皮癣患者在以前没有注意到的，希望今后能够加以改善，养成良好的饭后习惯。

　　患了牛皮癣，病情轻的患者经常不去治疗，而是自己进行一些方法控制，这是非常不正确的方法。一定要去医院进行牛皮癣的确诊，毕竟皮肤病千千万万，有很多混淆的可能。除了进行治疗，也要多加注意牛皮癣饮食。在这里，希望您能够坚持治疗，早日康复。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈