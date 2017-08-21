核心提示：治疗牛皮癣应该到南京哪治？牛皮癣在皮肤疾病中属于难治的疾病之一，因而有些人也认为这是不治之症，其实只要在生活中注意，是可以控制病情的，这是一种需要长期调理的疾病。

治疗牛皮癣应该到南京哪治？因为牛皮癣是一种难以根治的皮肤病，所以导致很多人认为这种病是不治之症。其实并不是这样的。只要您在生活中多加注意，是可以控制牛皮癣病情的，当然治疗牛皮癣不是一朝一夕的事情，所以重要的是坚持治疗。在生活中，也要注意牛皮癣饮食。

很多牛皮癣患者喜欢在饭后吃水果或者喝浓茶，这种习惯到底好还是不好呢？毋中华教授解释，牛皮癣患者觉得饭后应该吃点水果，其实这是一种错误的日常习惯。食物进入胃之后，需要经过1到2个钟头的消化，假如饭后迅速吃水果，就会被先前吃进的食物阻挡，致使水果不能正常地消化。时间长了，就会引发牛皮癣患者腹胀、腹泻或便秘等特征。饭后饮浓茶的习惯也不好，饭后喝茶会冲淡胃液，影响食物的消化。另外，茶叶中含有好多鞣酸，牛皮癣患者饭后喝茶，就会使胃中没来得及消化的蛋白质同鞣酸组合在一起形成不易消化的沉淀物，危害蛋白质的吸收。茶叶还会阻碍铁元素的吸收，长期如此尤甚能够导致牛皮癣患者缺铁性贫血。这些都是牛皮癣患者在以前没有注意到的，希望今后能够加以改善，养成良好的饭后习惯。

患了牛皮癣，病情轻的患者经常不去治疗，而是自己进行一些方法控制，这是非常不正确的方法。一定要去医院进行牛皮癣的确诊，毕竟皮肤病千千万万，有很多混淆的可能。除了进行治疗，也要多加注意牛皮癣饮食。在这里，希望您能够坚持治疗，早日康复。