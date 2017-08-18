核心提示：淮安牛皮癣治在哪权威？牛皮癣在饮食方面应该注意些什么？牛皮癣病是一种慢性红斑、鳞屑性皮肤病。那么，牛皮癣在饮食方面应该注意些什么？

淮安牛皮癣治在哪权威？牛皮癣在饮食方面应该注意些什么？专家介绍，牛皮癣患者往往有大量的皮屑脱落，这些脱落的皮屑中有较高含量的蛋白质和脂质，造成机体大量蛋白质的丢失，而且因表皮细胞代谢加快，消耗了大量的维生素和微量元素，引起机体营养物质相对缺乏。这些营养物质的缺乏和代谢加快，也是银屑病发病和病情加剧的因素之一。因此，银屑病病人应适量补充蛋白质、维生素和多种微量元素，而且皮屑脱落愈多，患病时间愈久，需要补充的量就越大。

食物的多样性，如进食禽、畜、鱼等肉类和各种水果、蔬菜等，是获取机体所需各种营养物质比较好的方法。由于传统观念对银屑病患者的饮食限制，以及某些食品可诱发或加重银屑病，使得患者往往忌食一些辛辣刺激性食品，只要听说哪种食品可诱发或加重银屑病，不管自己是否对此种食品敏感，以后就不再食用，以至有些患者长期只吃米饭、馒头和咸菜，引起严重的营养不良，而银屑病本身并未因此而减轻，甚至更加严重。所以，如何正确指导患者饮食，是银屑病防治工作中不可忽视的一个方面。

经研究证实，牛、羊、鹿等畜肉食品含有丰富的花生四烯酸，而银屑病的皮损中含有高于正常人皮肤20多倍的花生四烯酸，这些化学物质在体内代谢后转变成白三烯，是银屑病重要的致炎物质。因些，银屑病患者应忌食花生四烯酸含量较高的畜肉食品，以免体内致炎物质增多，而加重银屑病皮损的炎症。但也并非所有花生四烯酸含量高的食品都能促使银屑病病情加剧，如鱼油中也有较高含量的花生四烯酸，在体内代谢后的产物则可抑制血小板聚集，减少白三烯B4合成，从而降低炎症细胞的趋化性，抑制细胞因子的产生，所以食用深海鱼类食品对银屑病的病情缓解有利，临床用鱼油治疗银屑病也有较好的疗效。

专家建议，除某些食品，如牛肉、羊肉、鹿肉、狗肉等可诱发或加重银屑病外，其他食品尚无证据表明可诱发或加重银屑病，部分患者的发病与食用某种食品有关，多数纯属巧合。但也并非让所有银屑病患者过多食用某些食品，而应该根据患者具体情况而定，若患者对某种食品过敏或食用某种食品后瘙痒加剧、皮肤发红，出现新发皮疹等，则应避免再次食用。一般在银屑病的病情进展期患者应少食或禁食鱼腥海味及辛辣刺激性食品，多食用一些豆制品、蔬菜和水果等，待病情稳定或缓解后，再根据自身情况选择性“忌口”，而且要个体化，不能一概而论。

高脂肪、高糖类食物对健康人都是不利的，对银屑病患者当然更不利。血脂较高的患者，应低脂饮食。同时暴饮暴食对健康有损无益，银屑病患者更应避免。维生素对人体是很重要的，例如维生素C、维生素A、复合维生素B、维生素D和维生素 E 都是不可缺少的。因此，平时应该多吃含维生素丰富的蔬菜和水果 尤其是冬天更应注意。总之，科学而合理的膳食，有利于身体健康和银屑病患者的康复。

一般来说，大量喝酒对身体不利，同时也有可能诱发银屑病，尤其是在生气、情绪不好的时候，干万不要喝闷酒，这样喝闷酒是很容易诱发银屑病的。我们建议银屑病患者尽量不要喝酒或少喝酒，因为酗酒对身体总是不利的。至于抽烟，还是以不抽为好。因为抽烟不仅吸入尼古丁对身体有害，另外抽烟容易引起嗓子发干，导致上呼吸道慢性感染，容易诱发银屑病。所以银屑病的患者比较好少喝酒，别抽烟，这样既有利身体健康又节省开支。

牛皮癣在饮食方面应该注意些什么？通过上面专家的介绍，相信大家对于这个问题都有了明确的了解了。希望牛皮癣患者在饮食方面多多注意，这样对疾病的治愈与康复是有着很重要的作用的。