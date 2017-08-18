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杭州治疗牛皮癣的医院

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2017-08-18
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核心提示：杭州治疗牛皮癣的医院？牛皮癣患者应吃哪些比较好？牛皮癣是皮肤疾病中最为严重的，一旦发生不仅会给患者的身体带来伤害，还会给患者的心理造成极大的阴影。

　　杭州治疗牛皮癣的医院？牛皮癣患者应吃哪些比较好？

　　白菜：含有胡萝卜素、维生素C等多种成分。其性味甘、温，具有解热、安神等作用。

　　胡萝卜：主要含有大量胡萝卜素，可以补充患者体内维生素A的缺乏。

　　白萝卜：含有碳水化合物、钙、磷、胡萝卜素、维生素C等成分。其性味甘、辛、凉，具有清热解毒、消食等作用。

　　茄子：含有蛋白质、碳水化合物、钙、磷、胡萝卜素、维生素C等。其性味甘、凉、无毒，具有活血凉血、去风消肿等作用。

　　芋头：含有蛋白质、钙、磷、铁及维生素类。其性味甘、辛、平滑，有小毒，具有清热解毒、祛瘀消肿、补虚止痛、消炎等作用。

　　空心菜：含有蛋白质、钙、磷、胡萝卜素、维生素C以及B1、B2等。其性味淡、凉，无毒，具有清热解毒、化瘀消肿等作用。

　　牛皮癣患者应吃哪些比较好？

　　土豆：含有大量淀粉，其它还有蛋白质、脂肪、钙、磷、胡萝卜素、维生素C等。其性味甘、辛、寒，具有清热解毒、消炎脂同等作用。但发芽或土豆皮发青时，含有毒性较大的龙葵素，不能食用。

　　油菜：含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁及维生素类。 其性味辛、温、无毒，具有清热解毒、活血消肿、清肺明目等作用。但是孕妇、搀扶、消化道溃疡以及过敏体制的患者不宜食用。

　　苦瓜：含有蛋白质、碳水化合物、钙、磷、胡萝卜素、维生素C等，其中维生素C的含量较高。其性味苦、凉，具有清热、解毒的作用。

　　黄瓜：含有糖类、氨基酸和B2、C、A等多种维生素。其性味甘、凉，具有清热解毒、利水等作用。

　　丝瓜：含有蛋白质、糖类、钙、磷、铁及维生素类。其性味甘、凉，具有清热解毒功效。

　　其它：如黄豆芽、绿豆芽、豆腐、菠菜、芹菜、西红柿、豆角等，都含有蛋白质、钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素C等多种成分，均可经常食用。

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