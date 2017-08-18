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扬州牛皮癣专业医院

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2017-08-18
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　　扬州牛皮癣专业医院？牛皮癣的预防措施有哪些？炎炎夏日让人们都穿上凉爽的衣服，而更有的女性朋友们也更加性感。对于牛皮癣患者来讲，夏天却是病情容易复发和加重的季节。那么牛皮癣的预防措施有哪些？

　　牛皮癣的预防措施有哪些？ 夏季因温度高、紫外线强等及皮肤暴露多等原因，导致牛皮癣疾病加重。那牛皮癣的预防措施有哪些？

　　1.保持皮肤湿润：皮肤很干燥，牛皮癣会越发严重，所以经常搽保湿的乳膏保持皮肤湿润。浓度大或油性大的润肤霜是比较好的选择，因为它们最擅长于锁住皮下的水分。

　　2.注意不要晒伤皮肤：虽然日光照射可以治疗牛皮癣，但许多治疗可使皮肤对日光敏感。外用或系统应用维甲酸或进行PUVA治疗的患者必须避免日晒。

　　3.保护好皮肤和头皮：得了牛皮癣的人应小心对待自己的皮肤，别让它擦伤或者出屑，否则会加剧病情。定期修剪指甲是预防牛皮癣病扩大的一个好方法。

　　扬州牛皮癣专业医院？综上，就是专业医院专家对大家关于“牛皮癣的预防措施有哪些”的详细介绍，希望能够帮助患者朋友们，专家提示，治疗疾病不要盲目，一定要选择正规专业合理的治疗方法恢复身体健康，如果您对于上面的内容还有不是很了解的地方，欢迎患者朋友们能够点击专家来咨询和了解。

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