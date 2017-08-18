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苏州牛皮癣医院哪好？头上长牛皮癣传染吗？患有牛皮癣会影响到我们的外貌美观，对于患者的正常工作和生活都造成严重的影响，而部分患者们更担心患有牛皮癣会传染给自己的亲人和朋友。那头上长牛皮癣传染吗？

头上长牛皮癣传染吗？专家介绍，牛皮癣属于慢性的皮肤疾病，对于身体的健康伤害很大，患者们应积极的治疗。那头上长牛皮癣传染吗？

牛皮癣是一种顽固型的皮肤病，虽然病在表面，但是病根却在于肝阴不足的禀赋，但是由于病名的原因，可能导致不少朋友有着这样的误解，癣类的疾病都具有传染性。其实这样的认知是错误的，医学上经过多年的临床观测和实验发觉：牛皮癣不具备传染性。牛皮癣病变虽颜色发红、皮肤增厚、病程较长，称之为无菌性炎症。但是，牛皮癣的这种炎症并不是传染性致病因子，如细菌、真菌或寄生虫等直截引起的。现代医学检验手段已达相当高水平，但至今仍未能证实本病有传染性致病因子。

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