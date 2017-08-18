核心提示：南京治疗牛皮癣好的医院？牛皮癣是一分钟顽固的皮肤疾病，对患者的影响很大，对于人体的身心都会造成不小的伤害那么共用洗漱用品会得牛皮癣吗？牛皮癣会传染吗？

南京治疗牛皮癣好的医院？共用洗漱用品会得牛皮癣吗？患有牛皮癣对于人体的身心都会造成不小的伤害，因此很多健康的人都担心会因为共同生活，使用同一物品而造成牛皮癣的传染，那共用洗漱用品会得牛皮癣吗？

共用洗漱用品会得牛皮癣吗？专家介绍，牛皮癣的危害很大，患者们一定要积极发现疾病，及早治疗。那共用洗漱用品会得牛皮癣吗？

牛皮癣传染不？首先我们现在对于牛皮癣发病原因还不是很明白！它的病因也是比较复杂的，病因尚未明确。近年来多数学者认为，与遗传、感染、代谢障碍、免疫功能障碍、内分泌失调有关。现时已变得愈来愈普遍，特别是已发展的城市。但是我们可以肯定的就是牛皮癣并不是一种传染病，但因为牛皮癣患者的皮肤问题，往往给患者带来极大的身心痛苦和经济负担，根据国际牛皮癣专家多年研究，发病原因与内脏有关。

牛皮癣是一种易复发的疾病，反复发作的原因很多，并不会传染他人，但是不规范、不科学的治疗和乱用药物而造成牛皮癣服药病情就减轻，停药就复发的原因。

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