核心提示：南京银屑病的医院在哪治？为什么要注意牛皮癣的早期症状，这是许多患者关心的问题，对于牛皮癣而言早发现，早治疗才能有效的控制住病情。

南京银屑病的医院在哪治？在牛皮癣的治疗过程中，很多医生特别强调该病的早期症状和早期治疗，为什么会这样哪？我们如何发现该病的早期症状哪？下面我们就请有专业经验的医生给我们介绍这些问题，希望能给大家有所帮助。 我们都知道牛皮癣是常见的一种皮肤病，牛皮癣的致病因素复杂，为了能更好的去预防牛皮癣，大家首先应了解牛皮癣早期症状，牛皮癣的症状会根据类型的不同，症状也会有所不同，其中最常见的会出现痛痒且皮肤上覆盖干燥鳞屑的症状。根据牛皮癣早期症状和病理特征，一般可分为寻常型、关节炎型、脓疱型、掌跖脓疱病、红皮病型、及连续性肢端皮炎六种炎型。 专家指出牛皮癣临床上最为常见，大多急性发病，迅速扩延全身。牛皮癣早期症状往往是红色或棕红色的丘疹、或斑丘疹。以后逐渐扩展，成为棕红色的斑块。皮损上覆盖干燥的鳞屑。边界清楚，相邻的损害可以互相融合。牛皮癣的损害变化较多，有的皮疹呈为鳞屑性水滴状称为点滴状牛皮癣；牛皮癣早期症状还会出现毛囊皮脂腺开口的症状，称为毛囊性牛皮癣；如果鳞屑呈蛎壳状称为蛎壳状牛皮癣；有的损害不规则呈地图状，称为图状牛皮癣；临床上最常见的损害是盘状或钱币状，称为盘状或钱币状牛皮癣。牛皮癣早期症状可泛发全身各处，但以四肢伸侧最为常见，特别是肘部，膝部，可对称发生，和骶尾部。 头皮损害也常见，可单独发生，也可以和全身损害并存。头部损害界限清楚，头发呈束状，但不脱发。指(趾)甲也可以受累，甲表面呈“顶针状”或凹陷不平。牛皮癣早期症状还会引起甲表面失去光泽，也可以变厚，呈灰黄色，甲板与甲床分离，其游离缘可破碎或翘起，少数病人损害可发生在口唇、阴茎、龟头等处。 南京银屑病的医院在哪治？总之，上面这些介绍就是临床中经常出现的现象，医生也大多根治这些现象治疗牛皮癣，因此做为患者本人更应该注意这些了，及时发现和及时治疗才是最根本的。