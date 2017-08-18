核心提示：牛皮癣医院南京哪治得好？牛皮癣患者科学的饮食方法有哪些，牛皮癣患者不仅需要接受药物的治疗，在饮食上更需要注意，只有这样才能早日恢复健康。

采用食疗的办法治疗牛皮癣也是很多医生极力推荐的，因为在治疗方法上并非完全利用药物治疗，科学的饮食也能进行治疗，只是没有药物治疗那么明显，在医疗上可以当做一种辅助办法，相当于护理吧。

喜欢素食者可多吃蔬菜、水果和薯类食品：蔬菜的种类繁多，营养价值营很高，含有丰富的胡萝卜素、维生素B2维生素C和叶酸、矿物质、膳食纤维和天然抗氧化物等。如鲜枣、柑橘、柿子和杏等。水果含有丰富的葡萄糖、果酸、柠檬酸、苹果酸、果胶。红黄色水果也富含维生素C和胡萝卜素。

在饮食结构上强调食物的综合搭配，可以谷类食物为主：寻常型牛皮癣患者食用谷类食物对牛皮癣的预防有利。所以，很多寻常性牛皮癣患者越来越倾向于食用更多的动物性食物。动物性食物所提供的能量和脂肪过高。牛皮癣患者应以谷类食物为主、多样搭配的饮食原则。

牛皮癣医院南京哪治得好？总之，大量临床案例表明，采用科学的饮食可以促进疾病的治疗，在一定程度上能缓解牛皮癣的病痛，再加上合理的医疗方案，相信能够及时康复的。