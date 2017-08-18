核心提示：治疗牛皮癣在南京的医院？牛皮癣患者治疗的五大错误。牛皮癣如何治疗？牛皮癣的治疗方法有哪些？这些都是患者患者迫切想了解的东西，一起来了解下！

治疗牛皮癣在南京的医院？我们都知道牛皮癣是一种皮肤性疾病，不仅影响健康，也影响人的美观。为此，很多患者背负巨大的精神压力，想尽各种方法想尽早治愈牛皮癣。却陷入了牛皮癣患者治疗中常犯的五大错误。

专家建议我们要从以下几个方面注意：

一、贪图快速，得了牛皮癣希望一下子就能治好：许多牛皮癣患者或家人很着急，希望尽快治好这个病。不管采取什么方法。因而这也试试，那也试试，不得要领，殊不知这个病还是要积极查找病因或诱因，因人而异接受不同的方案或综合治疗一段时间，如无效再调整方案。这种人不仅花了钱还很容易中了一些骗子的招：卖弄特效药，祖传秘方，包治此病，无效退款等。

二、总想寻求根除良方或中医秘方：由于牛皮癣的病因机制不清，病人多，治疗方法多，病人不知何方更好。这样许多医院打着广告说有根治的妙方或中医秘方，还拉些所谓的已治好的牛皮癣患者现身说法。其实每个人发生牛皮癣的原因不一样，发病部位也不同，时间也有长短，何来同样的秘方治不同情况的牛皮癣的，一些人本到大医院接受检查和治疗，可在医院门口就遭受所谓的牛皮癣治愈患者或其亲戚游说到某诊所能治好这个病，骗去开了几千元的中药，结果一点效也没有。

三、迷信牛皮癣专科诊所或专科医院或军医专家等：许多牛皮癣患者很着急，却不知该怎样治才好，往往跟着广告走，听说哪里有专治这个病的就赶往那里，而许多这种医院的招数是推出所谓的挂有知名医学院教授或全国的委员头衔的名家看病，实际有些所谓专家对这个病比病人自己了解的还少，更谈不上治疗这个病了，往往以一种固有的模式欺骗病人。

四、追求新特药，高科技产品。有些牛皮癣患者认为现在科技发达，一定有许多先进的手段或药物能治好这个病，却落入了骗子的另一个圏套：给药物取新名词“如新一代牛皮癣注射液，基因疗法，干细胞移植等新型手段。实际上现代医学还远没达到很成熟地进行这方面的治疗。如是这样，全世界的牛皮癣不就很快就都治好了，还要其他方法干什么。

五、过度重视局部外用药，却忽略内用药的调理作用：由于有些人牛皮癣很局限或因在体表，自认为是局部的问题，仅靠外用药就可以了。其实牛皮癣发病原因是由多种因素引起，多是免疫系统紊乱或局部神经功能异常所致，需要合理的内用药调控，合理的内用药口服会使白斑逐渐愈合或控制白斑发展。而对对早期节段型牛皮癣不宜使用刺激太大的外用药物，或活动期的牛皮癣不宜采用表皮移植手术治疗等，否则，会使原发白斑继续扩大。

治疗牛皮癣在南京的医院？综上所述，我们在生活中如果患了牛皮癣应该尽早治疗，但也不要“心急吃不了热豆腐”，一定不要走入了误区，这样不仅费时费力，更会延误病情，给自己造成很多麻烦。