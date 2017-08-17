核心提示：镇江的牛皮癣医院哪儿好？你心脏的健康和你皮肤的健康看起来似乎没有什么联系，但是一个新研究的作者认为对于某些女性，这两者可能缠绕起来了。研究发现患有高血压超过6年的妇女有着更高的患上牛皮癣的风险。

镇江的牛皮癣医院哪儿好？你心脏的健康和你皮肤的健康看起来似乎没有什么联系，但是一个新研究的作者认为对于某些女性，这两者可能缠绕起来了。

这个新研究探索了有高血压的妇女中患皮肤病牛皮癣问题。

研究发现患有高血压超过6年的妇女有着更高的患上牛皮癣的风险。

牛皮癣是一种被很多人认为与免疫系统紧密相连的疾病，皮肤会长期发红、发痒而且会掉皮。

根据这一新研究的作者，美国罗德岛州普罗维登斯布朗大学沃伦·艾伯特医学院的医学博士和理学博士吴少伟(音，Shaowei Wu)领导的团队认为，女性高血压早先已经于牛皮癣风险的增加联系在一起了。

吴博士及其同事想要探索这种可能增加的风险和某种类型的抗高血压药物(β受体阻断剂)在这种联系中是否起到作用。

为了研究，吴博士奇迹团队使用了1996到2008年的护士健康研究的数据，这些数据提供了77728位美国女性护士的健康信息。

在这些参与者中，843位患有牛皮癣，而29831位有高血压。

在分析数据之后，吴博士和团队发现有高血压6年或者更长时间的女性——无论她们是否使用了治疗高血压药物——患牛皮癣的风险都比那些没有高血压的女性高1.27倍。

在那些患有高血压且定期服用β受体阻断剂6年或者6年以上的妇女中，患牛皮癣的风险更大。这些妇女患牛皮癣的风险比没用使用这种药物的妇女高1.39倍。

“这些发现为高血压、抗高血压药物和牛皮癣之间的联系提供了一个新的视角，”吴博士写道，“然而，需要进一步的研究来确认我们的发现，并阐明这些联系之间的生物学机制。”

值得注意的是，参与者的健康信息和诊断历史是有女性本身自我报告的。进一步研究中，需要更多不同类型的参与者组别。

这个研究于7月2日发表在《JAMA Dermatology》。由美国国立卫生研究院为该研究提供资助。

其中一位研究者报告自己是多个组织的咨询顾问，包括雅培、诺华和疾病控制中心(CDC)。