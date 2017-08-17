核心提示：牛皮癣医院扬州哪儿好？牛皮癣是一种比较常见的皮肤病，因此在日常的康复调理时需要特别的小心注意，具体需要坐些什么呢？有什么是需要我们注意的呢？

牛皮癣医院扬州哪儿好？牛皮癣是一种常见的具有特征性皮损的慢性易于复发的炎症性皮肤病。在治愈的过程中就需要我们患者自己在日常的生活中做好相应的护理工作，那么具体的护理办法有哪些呢？下面我们一起来看看吧。

1、树立信心

牛皮癣属于慢性疾病，治疗过程中患者要对治愈充满信心，以持之以恒的态度积极配合医生的治疗，病情一般都会得到良好控制，少复发甚至不复发。

2、避开诱因

宜多食新鲜蔬菜、水果等低脂肪食物，忌食鱼腥海鲜及辛辣刺激性食物，避免饮酒、浓茶、咖啡、可乐等可加重病情的饮料。

3、注意卫生

床单被褥应保持清洁，及时清扫皮屑，定期更换。勤换内衣，内衣要单独清洗，并置于阳光通风处晾晒。

4、注意补充蛋白质

患者皮肤上常有大量的鳞屑脱落，蛋白质损失较多，所以要注意增加蛋白质的摄入量，每天除正常饮食外，应吃1～2个鸡蛋，以补充失去的蛋白质。

5、戒酒

乙醇对神经活动有较强的兴奋与抑制作用，可直接破坏血管内皮细胞与血管外膜神经纤维中的一氧化氮原生酶，从而造成血管紧张和细胞比例的变化，导致局部供氧量下降，难以维系皮肤的正常功能。饮酒必然会使患者病情复发，或使原有的皮损加重，因此，牛皮癣患者必须戒酒。

6、洗浴治疗

牛皮癣患者可在使用药物的同时，配合洗温泉浴辅助治疗，每周2次;也可用温水每日或隔日沐浴1次，以洗去皮屑，促进局部血液循环和新陈代谢，有利于康复。但皮肤大片潮红者应避免用热水烫洗患处，否则容易引起红皮症。

7、严防感冒

牛皮癣医院扬州哪儿好？牛皮癣的发病与免疫、代谢、内分泌等系统出现障碍有关，而感冒常作为媒介导致发病，因此一定要严防感冒。患者须特别注意日常保健，防止感染风寒，具体措施包括坚持体育锻炼，适当增加营养，适时增减衣物等。一旦患上感冒，应该及时治疗，以免诱发全身泛发性牛皮癣。